De race op het Jeddah Corniche Circuit is er één die nog lang nabesproken gaat worden. Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton waren rondenlang met elkaar in gevecht, waarbij het meermaals bijna fout ging voor beide coureurs. Bij een aanval van de Brit in de eerste bocht bleef Verstappen uiteindelijk voor de Mercedes-rijder, maar kwam daarbij buiten de baan. Voor de wedstrijdleiding reden genoeg om Red Bull te instrueren dat Verstappen de zevenvoudig kampioen voorbij moest laten. Dit deed de Red Bull-coureur in de zevenendertigste ronde voor het DRS-detectiepunt, maar daar ging het mis. De Brit had niet door wat er gebeurde, twijfelde door ook gas los te laten en botste tegen de achterkant van de RB16B. Een kapotte voorvleugel was het gevolg, maar de Mercedes-coureur kon de Grand Prix uitrijden en won. Verstappen kreeg niet veel later een straf van vijf seconden vanwege het voorval in de eerste bocht. Het incident in de zevenendertigste ronde zou na de race bekeken worden.

Voordat de tijdstraf van tien seconden bekend was, liet Toto Wolff optekenen dat hij hoopt dat er geleerd wordt van deze situatie: "Ik denk dat een soortgelijke rijstijl, als de wedstrijdleiding vindt dat dit over de grens is, ook bestraft gaat worden in Abu Dhabi. Als dit het geval gaat zijn, dan wordt het een groot rommeltje in Abu Dhabi", zei Wolff. "Dit kampioenschap verdient namelijk geen resultaat dat is beïnvloed door een aanrijding. In dit geval vertrouw ik juist op het zelfregulerende systeem."

Vorige maand werd door Mercedes nog protest aangetekend tegen Red Bull Racing, nadat er nieuwe beelden vrij waren gekomen van het gevecht tussen de beide heren op het circuit van Interlagos. Het ging toen allemaal net goed, maar het Duitse merk vond wel dat Verstappen over de grens was gegaan. De stewards hebben na de herziening alsnog besloten geen straf uit te delen aan de Red Bull-rijder. Wolff waarschuwde destijds al dat de grenzen rond het eerlijk racen en verdedigen zouden vervagen. Voor zijn gevoel waren de incidenten vergelijkbaar met wat er in Saudi-Arabië gebeurde.

"Ik heb in Brazilië gezegd dat we een precedent zouden scheppen. Als dit niet onderzocht wordt, dan kan dat weleens negatieve invloed hebben voor het kampioenschap", vervolgde de Oostenrijker. "We hebben hier [in Jeddah] incidenten gezien die op lagere snelheden waren dan in Brazilië. Dat willen we niet hebben in Abu Dhabi. De snellere auto met de snellere coureur wint het kampioenschap en die beslissing valt niet door elkaar maar uit te schakelen op de baan."

Verstappen en Hamilton gaan met een gelijk puntenaantal naar de laatste wedstrijd van het seizoen. De Nederlander staat nog wel eerste in het kampioenschap, omdat hij met negen zeges dit jaar meer overwinningen heeft behaald dan de Mercedes-coureur.