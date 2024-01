De eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas duurde uiteindelijk slechts acht minuten, maar desondanks leverde de sessie veel gespreksstof op. Carlos Sainz reed namelijk over een loszittende putdeksel, waardoor zijn Ferrari een hoop schade opliep. Ook de krachtbron raakte hierdoor beschadigd, wat leidde tot een nieuwe batterij en een bijbehorende gridstraf van tien plaatsen - tot ongeloof van de Spanjaard en zijn werkgever. De stewards gaven aan dat ze nog naar uitwegen hadden gezocht om Sainz geen straf te hoeven geven wegens overmacht, maar de sportieve reglementen boden daar geen ruimte voor.

"Wat Carlos overkwam in Las Vegas was absoluut oneerlijk. Dan heb ik het over de straf. Als racer ben ik de eerste die zegt dat hij deze uitkomst niet verdiende", erkende Mercedes-teambaas Toto Wolff dan ook tegenover PlanetF1. Er zou wat hem betreft gekeken moeten worden naar de regels omtrent overmacht, al is dat ook een lastig onderwerp. "Want wat doe je als je de auto sloopt op de kerbstones? En wat als je met koude banden over hobbels rijdt en crasht, zoals Lando in Las Vegas? Telt dat als overmacht? Wat als een andere auto je in de flank raakt, zonder dat je iets hebt gedaan? Is dat overmacht? Niemand vond deze situatie fijn. Wat hem overkwam was oneerlijk en het verpestte een raceweekend waarin hij misschien zelfs kon winnen. We moeten ernaar kijken en goed nadenken hoe we het kunnen veranderen."

Hoewel Wolff pleit voor een verandering van de regels omtrent overmacht, staat de Oostenrijker wel achter het besluit van de stewards in Las Vegas om zich aan de bestaande regels te houden. "Als de reglementen dit zeggen, moet ik namens het team en de 2500 medewerkers - die allemaal een dikke bonus krijgen als we tweede in plaats van derde worden - handelen om de regels te handhaven. Als we de strijd met vijf punten zouden verliezen omdat ik sportief ben geweest, terwijl de regels het toestaan om straf uit te delen, dan moet ik dit wel doen", legde Wolff uit. "Hoewel het niet eerlijk is, zou iedere teambaas het doen. Ik moet beslissen of het oneerlijk is voor de concurrent. Dat is het, maar ik ben ook verantwoordelijk voor 2500 mensen die hun hypotheek en lesgeld voor hun kinderen moeten betalen. Dan is het een eenvoudige keuze."

Video: Sainz rijdt over loszittende putdeksel in Las Vegas