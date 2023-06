Red Bull heeft de eerste zeven races van het Formule 1-seizoen allemaal gewonnen. Max Verstappen boekte in Spanje zijn vijfde zege van het seizoen terwijl Sergio Perez in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan zegevierde. In geen van die races vormde een ander team een serieuze bedreiging voor de zege. Door de sterke start in Bahrein was Mercedes-coureur George Russell er zelfs van overtuigd dat Red Bull dit seizoen alle races zal winnen. Bij Red Bull zelf willen ze er nog niet aan denken, aangezien ze ook rekening houden met weekenden waarin alles tegenzit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is er net als Russell zeker van dat Red Bull alle races van het seizoen 2023 kan winnen, al hoopt hij wel dat zijn team daar een stokje voor kan steken. "Ik hoop van niet, want dat zou niet goed zijn voor de Formule 1", zegt Wolff in gesprek met OE24 over de mogelijkheid dat Red Bull alle 22 races wint. "Maar ze hebben een auto waarmee het mogelijk is. Wij hebben de beste coureurs om ze tegen te houden, maar we moeten onze auto goed krijgen om dat te voorkomen."

Wolff weet hoe het voelt om met een Formule 1-team te domineren. Zijn team maakte immers van 2014 tot en met 2020 de dienst uit in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft daarom respect voor wat Red Bull bereikt heeft. "De Formule 1 is altijd zo ontworpen dat de beste moet winnen", legt de Oostenrijker uit. "De regels zijn voor iedereen hetzelfde. Als een team het beter doet, dan moet je dat erkennen - zonder afgunst. Red Bull heeft het beste uit de situatie gehaald en het beste werk geleverd. We doen ons best en de Spanjaarden hopen terecht op Alonso. Hij is de enige die naast Red Bull regelmatig op het podium eindigt."

Ondanks een matige seizoensstart liet Mercedes in Spanje zien dat het dankzij de updates weer de snelheid heeft om met beide auto's op het podium te eindigen. Toch zou Wolff voorlopig nog niet inzetten op een zege voor het Duitse merk. "Ik ben bang dat het nu niet het juiste moment is om te wedden op een overwinning van Mercedes, maar ik ben optimistisch dat die er komt."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Spanje