Wolff: "Red Bull kan voortzetting Honda-project tot succes maken"

Het gebeurt niet vaak dat Wolff en Helmut Marko op dezelfde golflengte zitten, maar voor het motorenplan van Red Bull hebben beide heren elkaar wel degelijk gevonden. Er is immers sprake van gedeelde belangen. Red Bull wil de doorontwikkeling aan banden leggen om na 2021 zelf met de Honda-krachtbronnen verder te kunnen, terwijl dat voor Mercedes de status-quo en dus de leidende positie op motorisch vlak in stand houdt. Doordat Ferrari en Renault tegen zijn, heeft Red Bull de schaapjes echter nog lang niet op het droge.

Op de schouders van Honda

Mocht Marko aan het eind van de rit toch zijn zin krijgen, dan valt nog te bezien hoe succesvol het eigen motorenproject van Red Bull kan zijn. Zonder doorontwikkeling blijft er nog steeds behoorlijk wat werk over en kan Red Bull dat zonder specifieke knowhow wel verrichten? Red Bull is en wordt in essentie geen motorenbouwer. Wolff verwacht echter geen problemen en denkt dat Red Bull zich prima redt in de geschetste situatie. "Red Bull is niet alleen een uiterst succesvol raceteam, maar het bedrijf heeft ook al veel kennis in huis op het gebied van engineering. Dat moeten we niet vergeten", stelt hij tegenover onder meer Motorsport.com.

Daarnaast concludeert Wolff dat Red Bull volop garen spint bij het werk van afzwaaiend partner Honda. "Het lijkt erop dat Honda goed werk heeft verricht door steeds maar nieuwe upgrades voor de power unit te introduceren. Bovendien zit er nog meer in de pijplijn voor volgend jaar", weet de Oostenrijker. "Daarom denk ik dat Red Bull best succesvol kan zijn met een overname van Honda's intellectuele eigendommen na het volgende seizoen."

Red Bull aan boord houden, focus op nieuw reglement

Het hoopvolle verhaal van Wolff geldt overigens voor de middellange termijn, zoals Marko dat ook voor ogen heeft. Een voortzetting van het Honda-project moet vooral ter overbrugging dienen totdat er een nieuw motorreglement van kracht is. "Op termijn gaan we natuurlijk wel weer allemaal innoveren. Dan begint het harde werken aan een nieuw motorconcept, dat al in 2024 of anders in 2025 kan worden geïntroduceerd. Daar zal onze aandacht dan op gericht zijn." Voor die periode kijkt Red Bull onder meer met een schuin oog naar de Volkswagen Group, dat overigens wel enkele eisen dan wel wensen heeft voor een entree.

Tot die tijd moeten rivalen volgens de succesvolle Mercedes-teambaas vooral wat water bij de wijn doen om Red Bull te behouden. Hij snapt de bezwaren van Ferrari en Renault wel, maar vindt het belangrijker om beide Red Bull-teams op de grid te houden. "Ik vind het voorstel van Red Bull zoals gezegd vrij redelijk en kan dat zeker steunen. Red Bull is een immens belangrijk merk voor de Formule 1 en ik vind dat wij er alles aan moeten doen om Red Bull aan boord te houden en ook om hen de status van een fabrieksteam te laten behouden."

VIDEO: Het aangekondigde F1-vertrek van Honda onder de loep genomen