Wolff: Vertrek van motorexpert naar Red Bull "viel te verwachten"

Red Bull is momenteel druk bezig met het vormgegeven van het eigen motorenproject. In Milton Keynes worden drie hallen ingericht en van de nodige apparatuur voorzien. Daarnaast zoekt Red Bull, dat ook Honda-werknemers overneemt, naar capabele mensen. Die zoektocht heeft geleid tot een spraakmakende aanwinst uit het Mercedes-kamp: Ben Hodgkinson heeft twintig jaar ervaring bij het Zuid-Duitse merk en is inmiddels benoemd tot technisch directeur van Red Bull Powertrains.

Vertrek van motorexpert naar Red Bull 'viel te verwachten'

Een gevoelige tik voor Mercedes, al nuanceert Wolff dat vanuit Portugal nog een beetje. "Het viel eigenlijk wel te verwachten dat zoiets zou gebeuren", begint hij tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Het was voor mij overduidelijk dat ze vanuit Red Bull Engelse engineers zouden binnenhalen, vooral doordat het Red Bull-project ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gehuisvest. Er zijn niet veel bedrijven die dergelijke engineers in huis hebben, dus dan begrijp ik volledig wat de strategie van Red Bull is." Die strategie luidt: zoveel mogelijk shoppen bij de grootste concurrent. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het eigen project versterken en de concurrent waar mogelijk verzwakken.

Wolff legt dan ook uit dat er naast het circuit een extra strijd tussen Mercedes en Red Bull is ontstaan, eentje om de beste mensen op motorisch vlak. "Het is een soort strijd ja, eigenlijk vergelijkbaar met de strijd op het circuit. Dat moet je erkennen en de voorbije weken zijn in dat opzicht behoorlijk...", vervolgt Wolff als hij ineens wordt onderbroken door Christian Horner: "Druk geweest?" Wolff lacht en reageert: "Nou, ik bedoelde meer een kwestie van touwtrekken geweest, als twee partijen zeg maar aan hetzelfde stuk trekken. Maar ik heb er eigenlijk wel van genoten. Het is onderdeel van de competitie. Je moet dit als een sportman opnemen."

Red Bull op de goede weg met eigen motorplannen

Wolff is bovendien van mening dat Red Bull op de goede weg is met het eigen project. "Voor zover ik het kan zien, heeft Red Bull inderdaad de juiste en ook strategische stappen gezet. Zij zetten volgens mij in op twee sporen: allereerst op een eigen motor en misschien ook nog in zee gaan met een nieuw merk. Dat is in mijn optiek zeer intelligent. De deal die ze met Honda hebben gesloten om de intellectuele eigendommen over te dragen, vind ik ook slim. Dat ze verder naar Britse engineers kijken, is in mijn ogen volslagen logisch." Dat kijken naar Britse experts stopt overigens nog niet met het binnenhalen van Hodgkinson. Zo heeft Helmut Marko al aangegeven dat er nog meer Mercedes-aanwinsten kunnen volgen en is dat waarschijnlijk ook waar Wolff op duidt met het spreekwoordelijke 'touwtrekken' tussen beide merken.