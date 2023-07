Er stond voor de zevende maal op rij geen maat op Max Verstappen. Na zijn zeges in Miami, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië schreef hij ook de Grand Prix van Hongarije op zijn naam. Dat deed hij niet met de minste marge: hij had op de streep uiteindelijk een voorsprong van maar liefst 33,7 seconden ten opzichte van Lando Norris, die tweede werd. Verstappen klaagde op zaterdag nog over de balans, maar daar leek het in de race dus wel goed mee te zitten.

Het was voor Red Bull bovendien een bijzondere overwinning. Ze hebben nu twaalf races op rij gewonnen en daarmee het record van McLaren van 1988 gebroken. Toen wonnen Ayrton Senna en Alain Prost elf keer op rij namens het team uit Woking. Het laat zien dat Red Bull met de RB19 een bijzonder sterke bolide heeft geproduceerd. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff merkt dat het Verstappen en Red Bull wel heel makkelijk vergaat dit seizoen. Zo makkelijk, dat ze de rest van het veld op Formule 2-auto's doen lijken, aldus de Oostenrijker.

"Het is een meritocratie", zegt Wolff tegen Sky Sports, waar hij spreekt over de grootste winstmarge tot nu toe dit seizoen voor Verstappen. "We gaan terugvechten en races en kampioenschappen winnen, maar je hebt vandaag het tempo van Max gezien. Je zag het al in de long runs op vrijdag. Dat is waar ze staan. Het is als een veld vol Formule 2-auto's tegen een Formule 1-auto. Ze hebben het beste werk geleverd. Binnen de reglementen hebben ze dit het beste gedaan."

Voor Mercedes had het nog een mooie middag kunnen worden. Lewis Hamilton veroverde de pole-position met een minimale marge van drie duizendsten van een seconde, maar die kon hij niet verzilveren. Al voor de start van de race gaf Hamilton aan dat hij niet voor de zege dacht te gaan, aangezien hij een halve seconde per ronde langzamer zou zijn dan de Red Bulls. Hij werd uiteindelijk vierde, George Russell kwam als zesde over de streep na een ijzersterke inhaalrace vanaf de achttiende plaats. Normaliter was Mercedes op de zaterdag wat zwakker en in de race sterker, maar dat bleek nu dus niet helemaal het geval. "Gisteren was een mega-ronde van Lewis. We hebben het verkloot met George in de kwalificatie. We hadden vandaag de op een na snelste auto, als je kijkt naar de rondetijden en waar George vandaan kwam. Maar we hebben er gewoon niet van geprofiteerd. Dat gezegd hebbende, je ziet wat voor ronden Verstappen rijdt. Dat moet het doel zijn, en daar zitten we ver van verwijderd op dit moment."

Wolff voegt toe dat Hamilton niet alleen vanwege zijn matige start posities verloor, maar ook omdat Mercedes mogelijk de voorbereiding van de banden verprutst had. "De start speelde zeker een rol, maar je weet dat dat kan gebeuren. Misschien hebben we de banden ook heel voorzichtig, misschien te voorzichtig, voorbereid. Je ziet het verschil in rondetijd aan het einde van de race. We maakten vijftien seconden goed en we kwamen iets van 1,9 seconde tekort ten opzichte van Perez en slechts vier seconden ten opzichte van Norris. Dat zat er dus wel in."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Hongarije