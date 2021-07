In een exclusief gesprek met Motorsport.com reageert Toto Wolff op de gebeurtenissen tijdens de Britse Grand Prix en de nasleep ervan, waarin Lewis Hamilton het flink moest ontgelden. De Oostenrijkse teambaas is van mening dat diverse uitspraken van Red Bull-kopstukken na de Britse Grand Prix te ver gingen.

Na afloop van de race op Silverstone beschuldigde Red Bull-adviseur Helmut Marko Hamilton van “roekeloos rijgedrag” en dat de actie van de Brit op Max Verstappen “moorddadig" was. Ook had de Oostenrijker kritiek op het feit dat Hamilton en het team vrij uitbundig de overwinning vierden op het moment dat Verstappen in het ziekenhuis nog diverse checks onderging. Verstappen zelf had op zijn sociale media Hamilton al beschuldigd van “respectloos” gedrag, terwijl teambaas Christian Horner sprak van een “smerige” actie.

"Nog niet eerder gezien"

Teambaas Toto Wolff snapt dat de emoties na de crash van Verstappen nogal hoog opliepen op het circuit van Silverstone, maar dat de manier waarop het team van Red Bull zijn frustraties uitte niet correct was: “Ik kan me heel goed voorstellen hoe de situatie als concurrent zijnde gevoeld moet hebben, maar de uitspraken die zijn gedaan en het feit dat ze het zo op de man speelden, dat was van een orde die we in deze sport nog niet eerder hebben gezien”, vertelt Wolff in gesprek met Motorsport.com.

Gevraagd naar onder andere de tweet van Verstappen, die Hamilton zondagavond “onsportief” noemde, en uitspraken van vader Jos, sprak Wolff: “Ik begrijp hun vooringenomenheid over de crash zelf en de emotie van een vader. Ik zou zelf waarschijnlijk hetzelfde zijn, maar ik zou wel andere woorden hebben gebruikt.”

Peter Hain, een Brits politicus van Labour en vicevoorzitter van de groep die in de Britse politiek de belangen behartigt van de Formule 1, is van mening dat met name de uitspraken van Horner olie op het vuur waren voor boze fans, en dat de teambaas daarmee zelfs een aandeel had in de racistische uitlatingen gericht aan Hamilton na afloop van de race: “Racisten hadden een excuus om hun gif en woede aan Lewis de vrije loop te laten, na de naar mijn mening slecht gekozen, buitensporige en ronduit verkeerde aanval op hem door Christian Horner”, vertelde Hain aan Press Association. Wolff wil zover niet gaan, maar is wel van mening dat Horner zich in had moeten houden in zijn functie als teambaas.

“Ik suggereer niet dat Christian iets van racistische aard impliceerde met zijn uitspraken. Hij sprak puur in racetermen, niet in racistische termen, dat is duidelijk. Ik hoop dat Christian zijn uitspraken deed in het heetst van de strijd op het moment dat hij zich gekrenkt voelde. Maar op dit soort momenten wordt er leiderschap van je verlangd en zijn dit soort heftige uitbarstingen niet op hun plaats.”

Relatie met Red Bull

Volgens diverse bronnen zou Hamilton inmiddels al telefonisch contact hebben gehad met Verstappen, maar Wolff zelf heeft sinds de Britse GP nog niet gesproken met leden van Red Bull. De Oostenrijker is wel nog van plan om contact te zoeken met het team uit Milton Keynes: "Zodra de emoties wat bedaard zijn zal ik in het belang van de Formule 1 onze professionele band weer proberen te herstellen. Er waren verder echter geen gesprekken, en die hoeven er ook niet te zijn.”

Red Bull onderzoekt nog of het het incident tussen Verstappen en Hamilton verder wil laten onderzoeken door de FIA, al zal het daarvoor wel nieuw bewijs aan moeten leveren. GPS-data die aantoont dat Hamilton in de eerste ronde een hogere snelheid had tijdens het insturen van Copse dan in de andere ronden kan een nieuw element zijn, al is daar volgens Mercedes zelf geen sprake van. Op de vraag of Wolff zich zorgen maakt dat Red Bull verdere stappen zal ondernemen, antwoordt Wolff dan ook: “Dit is de Formule 1. Ik lig nergens wakker van.”

Mercedes en Hamilton liggen niet wakker van controverse

Ook Hamilton zelf heeft volgens Wolff geen slapeloze nachten sinds de Britse Grand Prix, ondanks alle controverse sindsdien: “Hij is er vrij relaxed onder. Het verhaal zorgt voor polariserende meningen en sommige uitspraken die zijn gedaan waren zeer persoonlijk en hebben de situatie mogelijk alleen maar erger gemaakt. Maar over het algemeen voelt hij zich prima.”

Wolff benadrukt verder dat alle controverse het team van Mercedes koud laat. De renstal focust zich simpelweg op de strijd in het kampioenschap: “Controverse en verschillende meningen zijn goed voor de sport. Wanneer je het persoonlijk maakt, dan ga je te ver. Maar iedereen moet er lekker het zijne van denken. Er is nog een lange weg te gaan in het kampioenschap en er zijn nog een hele hoop punten te verdelen. Wij moeten alleen maar naar onszelf kijken en wat snelheid terug proberen te winnen om zo op pure snelheid om overwinningen te kunnen vechten. Alle controverse is meer een externe factor. Het is niet iets wat onze organisatie raakt.”