Er staat dit seizoen geen maat op Max Verstappen. Of hij nou niet van pole vertrekt of regen voor de nodige uitdaging zorgt, de regerend wereldkampioen blijft onder alle omstandigheden koel en behaalde op Zandvoort zijn negende zege op rij. Daarmee had hij het record van Sebastian Vettel uit 2013 geëvenaard, waarna het alleen nog maar de vraag was of hij die uitzonderlijk sterke lijn kon doortrekken naar Monza. Daar begon hij van de tweede plek en kreeg hij het opnieuw niet cadeau. Hij moest geduldig zijn kans afwachten, want polesitter Carlos Sainz het hem lastig maakte. Eenmaal voorbij aan de Ferrari-coureur had Verstappen weer wat meer ademruimte en bouwde hij een ruime voorsprong op.

In de slotfase waren er echter toch nog wat zorgen, aangezien Verstappen de opdracht kreeg om een langzamer tempo te rijden. Zelfs dat weerhield Verstappen er niet van om zijn tiende zege op rij te pakken en daarmee officieel het record van Vettel te verbreken. Het is een indrukwekkend record, al denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff daar het zijne over. De Oostenrijker gaf eerder al aan dat Verstappen niet veel weerstand krijgt van teamgenoot Sergio Perez, wat tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (en Nico Rosberg) bij Mercedes wel het geval was.

Ook nu Verstappen dat record heeft verbroken, en hij geconfronteerd wordt met het feit dat zelfs Mercedes in haar dominante jaren hier niet in is geslaagd, haalt Wolff dat aan. "Onze situatie was een klein beetje anders omdat we binnen het team twee coureurs hadden die tegen elkaar streden", stelt Wolff. "Ik weet niet of hij [Max] om die records geeft. Het is niet iets wat voor mij belangrijk zou zijn. Die cijfers zijn toch voor Wikipedia en niemand leest dat", aldus de Mercedes-teambaas.

Voor Mercedes was het geen perfecte middag op Monza. George Russell en Hamilton kregen allebei een tijdstraf, maar werden desondanks als vijfde en zesde afgevlagd. "Er waren veel incidenten, maar je moet voorzichtig zijn en niet te blij zijn met de vijfde en zesde plaats. Ik denk dat we vandaag gemaximaliseerd hebben", blikt Wolff terug op de race voor zijn team. Volgens hem waren de straffen voor zijn coureurs gerechtvaardigd. "Dus we zullen ernaar kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen."

De volgende Grand Prix op de kalender is die van Singapore. Over het algemeen gaat Mercedes daar wel goed, met zeges in 2014, 2016, 2017 en 2018. Wolff vergelijkt het stratencircuit met Spa-Francorchamps en Baku. "Ik denk dat we beter worden op de banen met lage downforceniveaus en Spa was slechter. Singapore past meer in ons straatje en we moeten dat maximaliseren", besluit de Oostenrijker.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Italië