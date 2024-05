Wolff reageert op Mintzlaff: "Dat is voor mij niet relevant"

Afgelopen weekend haalde Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff uit naar Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de afgelopen tijd openlijk flirtte met Max Verstappen over een Mercedes-overstap. Mintzlaff kan die pogingen om de Nederlandse drievoudig F1-kampioen - die bij Red Bull een contract heeft dat tot en met 2028 loopt - te verleiden niet waarderen. "Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen na jaren van achterstand. Maar ik denk dat Toto Wolff zich beter op zijn problemen kan concentreren. Daar heeft hij er genoeg van", stelde Mintzlaff in gesprek met Bild am Sonntag. "En het heeft ook met respect te maken, als je steeds maar weer over het personeel van andere teams praat. Dat hoort niet."

Zelf geeft Wolff weinig om de uitspraken van Mintzlaff. "Ik weet niet waar hij op reageert, het is voor mij niet relevant", zegt hij in gesprek met Sky Sports F1. Bovendien was hij niet onder de indruk van de uitspraak van de Red Bull-CEO, die stelde dat Verstappen 'duizend procent zeker' bij Red Bull blijft. "Duizend procent, zo'n uitspraak zou ik nooit doen, want in het leven gaat het maar tot honderd procent", reageert Wolff. "Meer dan honderd procent is er niet."

Voorafgaand aan het raceweekend in Miami meldden Duitse media dat de Mercedes-top een meeting zou hebben met Verstappens management - Jos Verstappen en Raymond Vermeulen - om de mogelijkheden over een overstap te bespreken. Wolff ontkende die verhalen, maar benadrukt wel dat hij alle ontwikkelingen goed in de gaten houdt en afwacht alvorens hij een besluit neemt over het tweede zitje voor 2025. "Er zijn altijd genoeg meetings", stelt Wolff. "Ik kan nog niets zeggen over de tweede coureur. We hebben over de mogelijkheden gesproken en ik wil eerlijk zijn naar die jongens en het niet doen laten lijken alsof we zitten te schaken met mensen - want dat doen we niet. We willen de tijd nemen, kijken wat Max gaat doen en tegelijkertijd de andere coureurs in de gaten houden. Carlos [Sainz] was opnieuw heel sterk en daarom zitten we op dit moment vooral wat te observeren."

Op de achtergrond nemen geruchten over een F1-deelname van Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli toe. Deze geruchten zijn aangewakkerd door de bevestiging van de FIA dat er een dispensatieverzoek is ingediend om de 17-jarige Italiaan toestemming te verlenen om in de Formule 1 te laten rijden. Coureurs moeten daar officieel minstens 18 jaar voor zijn. Wolff ontkende stellig dat zijn team achter dit verzoek zat. "Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Mercedes hem graag naar voren wil schuiven", zei de Oostenrijker. "Kimi moet zich concentreren op zijn F2-campagne en dat weet hij. Al het andere zijn slechts geruchten, die rond blijven gaan en die feitelijk onjuist zijn. Hij is een F2-coureur voor Prema, dat is wat hij doet en daar concentreren we ons allemaal op."