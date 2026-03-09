Wolff wijst F1-coureurs hun plaats: "Enige maatstaf is of fans het leuk vinden"

De veranderingen aan de F1-auto's door de nieuwe krachtbronnen zijn vooral met kritiek ontvangen door de coureurs en fans. Het draait dit jaar veel meer om batterijmanagement, waardoor onnatuurlijke rijtechnieken ontstaan. Zo moeten coureurs soms op rechte stukken terugschakelen om de batterij op te laden.

Tijdens het openingsweekend van 2026 in Melbourne waren coureurs dan ook niet terughoudend met hun kritiek. Max Verstappen gaf aan dat het "beter moet", Esteban Ocon noemde de auto's "pijnlijk" om te rijden en Sergio Pérez sprak van een "heel andere Formule 1 dan ik gewend was".

De grootste criticus was misschien wel Lando Norris. Volgens de regerend wereldkampioen is het racen nu meer "kunstmatig" en zelfs gevaarlijker, en is de sport gegaan van de "beste auto's ooit" naar "waarschijnlijk de slechtste". Hij doelde daarmee op de grondeffectauto's uit de vorige reglementenperiode, die sneller waren en meer downforce hadden dan de huidige auto's.

Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak dat echter tegen en stelde dat coureurs die mening in de vier jaar van het vorige tijdperk zelf niet hadden – vooral omdat het porpoising-probleem destijds een groot punt van kritiek was.

Lando Norris klonk zeer kritisch over de nieuwe F1-auto's. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ik heb geen enkele coureur bijzonder positief horen spreken over de vorige auto's of horen zeggen dat het de beste auto was", zegt Wolff. "We zijn vaak erg nostalgisch en kijken terug naar het verleden. Uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouders in deze sport. We moeten een geweldig spektakel bieden: de beste auto's ter wereld en de beste coureurs, en het moet spannend zijn voor de fans. Daarom moeten we naar het totale product kijken."

"Eén perspectief is dat van de coureurs, en dat is een belangrijk perspectief. Maar Stefano [Domenicali, F1-baas] zou zeggen dat de enige maatstaf die voor hem telt is of de fans het leuk vinden – daar moeten we naar kijken. Als er dingen aangepast moeten worden, denk ik dat we in de Formule 1 de flexibiliteit hebben om die beslissingen altijd te nemen."

Tevredenheid bij Mercedes

Daarbij moet wel worden gezegd dat niet alle coureurs kritiek hadden op de nieuwe regels. Winnaar in Melbourne George Russell stelde dat "je het een kans moet geven", terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zei dat het "beter was dan we allemaal hadden verwacht" en dat "we eerst een paar races moeten afwachten voordat we echt een oordeel vellen over deze nieuwe regels".

Mercedes was oppermachtig in Melbourne. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Wat de Mercedes-coureurs waarschijnlijk positiever stemt, is dat de Zilverpijlen momenteel de dominante kracht lijken. Het team pakte zowel in de kwalificatie als in de race een één-twee, al zag Ferrari er op een bepaald moment tijdens de race op zondag wel dreigend uit.

Desondanks zet dit het Duitse merk in een uitstekende positie om de titelarme jaren uit het grondeffecttijdperk achter zich te laten en terug te keren naar de vorm van de periode 2014 tot en met 2021, toen het elk acht keer op rij de constructeurstitel wist te winnen.

"Op dit moment heerst er ontzettend veel tevredenheid binnen het team", voegt Wolff toe. "We hebben een ongelooflijke zegereeks gehad met die acht kampioenschappen en daarna een aantal heel moeilijke jaren."

"We wonnen nog steeds races en werden tweede in het kampioenschap, maar een duidelijke één-twee waarbij je het gevoel hebt dat je het hele seizoen voor ligt, betekent dat je echt voor de wereldtitel kunt vechten."

"Dat hebben we lange tijd niet gehad. Daardoor ben je waarschijnlijk nog dankbaarder wanneer je op deze manier terugkomt, nadat je die moeilijke jaren hebt meegemaakt en bent blijven doorwerken. Daarom ben ik gewoon heel blij voor iedereen."