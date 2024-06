Op de mediadag in Spielberg bevestigde Max Verstappen dat hij in 2025 honderd procent zeker voor Red Bull zal rijden, waardoor er voorlopig een einde komt aan alle geruchten rondom een vertrek. Achter de schermen begon het seizoen van Red Bull erg rommelig met een aanklacht aan het adres van teambaas Christian Horner en de daaropvolgende interne machtsstrijd, maar ook sportief gezien verliezen ze de laatste weken de overmacht. Om deze reden werd de drievoudig wereldkampioen gelinkt aan een overstap naar rivaal Mercedes, wat een interessante optie voor Verstappen was geweest met het oog op 2026.

Toto Wolff, teambaas van de Duitse formatie, heeft veelvuldig door laten schemeren dat Verstappen op de verlanglijst stond om de vertrekkende Lewis Hamilton te vervangen. In gesprek met OE24 wordt de Oostenrijker gevraagd naar de uitspraak van Verstappen, maar hij leek nog niet op de hoogte te zijn van de ontwikkeling. “Zei hij dat echt?”, antwoordt Wolff. “Ik denk niet dat hij een duidelijke ‘ja’ heeft gezegd, maar ik was er niet bij.”

Verstappen-droom nog niet voorbij

Toch heeft Wolff de hoop dat Verstappen ooit de kleuren van Mercedes zal verdedigen nog niet opgegeven. “Zoals ik keer op keer zeg: We houden ons stoeltje zo lang mogelijk vrij. Eerst moeten we onze auto sneller maken. Als dat is gelukt, willen alle snelle rijders een plekje bij ons hebben.” Wat betreft snelheid gaat het de goede kant op voor Mercedes. De recente upgrades op de W15 hebben goed uitgepakt, waardoor het team twee achtereenvolgende podiumplaatsen in Montreal en Barcelona scoorde.

Op de vraag of Wolff een Verstappen-fan is, antwoordt de topman van Mercedes dat hij de prestaties van de Nederlander bewondert. “En als persoon heb ik hem leren kennen als een buitengewone jongeman. Ik heb de laatste tijd vaak gezegd: Max is de beste coureur van dit moment. Iedereen die de kans krijgt, zou hem in de auto zetten. Ola [Källenius, CEO van Mercedes] denkt er ook zo over”, aldus de 52-jarige teambaas.