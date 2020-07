Wolff geniet van Racing Point-opmars: "Kunnen zelfs races winnen"

Dat lijkt nog niet voor dit weekend te zijn. Er staat in Hongarije wederom geen maat op Mercedes, al maakt Racing Point in het kielzog daarvan wel veel indruk. Lance Stroll en Sergio Perez bezetten vanmiddag de tweede startrij op het circuit nabij Boedapest. Het podium lijkt het hoogst haalbare door de kracht van Mercedes, al houdt Wolff zoals altijd een flinke slag om de arm. De Oostenrijker stelt dat 'Racing Point in sommige bochten sneller is dan het fabrieksteam' en dat Mercedes 'een behoorlijke kluif' aan de roze bolides gaat krijgen.

Racing Point-groei laat zien dat andere teams zitten te slapen

Alhoewel dat laatste te bezien valt en eerder op het gebruikelijke indekken lijkt, is de progressie van Racing Point onmiskenbaar. Teams als Renault kijken met argusogen naar de opmars door het kopiëren van de 2019-Mercedes, maar Wolff denkt er iets compleet anders over. "Ik vind het mooi om de ontwikkeling van Racing Point te zien. We hebben in de voorbije jaren steeds gezegd dat kleinere teams met kleinere budgetten niet vooraan kunnen meedoen. Maar Racing Point is nu toch ineens een podiumkandidaat en kan [dit jaar] zelfs al races winnen", aldus Wolff tegen onder meer Motorsport.com. "Het laat zien dat je de eigen ontwikkeling met het juiste leiderschap, goede besluiten en een gedegen financiering wel degelijk kunt versnellen. Dat zijn lessen waar andere teams iets van kunnen leren."

Dat het in feite gewoon om het kopiëren van de succesvolle Mercedes W10 gaat, vergeet Wolff gemakshalve even. "Ik kan dat ook niet goed beoordelen, omdat ik niet onder het bodywork kan kijken. Maar van wat ik wel kan zien, is alles in overeenstemming met de reglementen. Bovendien heb ik begrepen dat de FIA gedurende het hele proces nauw contact heeft onderhouden met het team", ziet Wolff het probleem eigenlijk niet. Hij bekijkt het liever van de positieve kant. "Al het geklaag dat we in de afgelopen jaren hebben gehoord - dat kleinere teams niet voor de podiumplekken kunnen strijden - blijkt nu absurd te zijn, want Racing Point kan het wel. Ze zijn in sommige bochten zelfs sneller dan dat wij zijn. En ik weet zeker dat we op bepaalde circuits nog echt een behoorlijke kluif aan Racing Point gaan krijgen."

Met medewerking van Adam Cooper