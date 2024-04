Wolff ziet progressie bij Mercedes: “Maar resultaat geen pretje”

Waar Mercedes afgelopen seizoen in de kwalificatie op het circuit van Suzuka meer dan een seconde langzamer was dan polesitter Max Verstappen, gaf Lewis Hamilton dit keer ‘slechts’ 0,569 seconde toe op de Nederlander. Dat bracht de zevenvoudig wereldkampioen de zevende startplek voor de Grand Prix van Japan. Zijn teamgenoot George Russell eindigde op ruim 0,8 seconde van Verstappen als negende, maar hij maakte een foutje en verloor daarbij naar eigen zeggen veel tijd.

Qua posities - vorig jaar deelden Hamilton en Russell de vierde startrij in het land van de rijzende zon - is er geen progressie zichtbaar bij Mercedes, maar in tijd dus wel. Dat ziet ook teambaas Toto Wolff. “Zevende en negende is geen pretje”, baalt de Oostenrijker in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports.“Maar als er iets positiefs is, is dat het feit dat Suzuka vorig jaar waarschijnlijk één van onze slechtste weekenden was, terwijl we nu één tiende verwijderd zijn van een solide positie vooraan. Dat nemen we mee.” Hamilton bleef binnen één tiende van Carlos Sainz, die vierde werd.

“Het resultaat is heel jammer en het wordt morgen ontzettend moeilijk in de race. Desondanks zie ik dat hetgeen we hebben geprobeerd wel werkt”, vervolgt Wolff. “Ik denk dat onze auto niet slecht was vandaag. We hebben iets heel nieuws geprobeerd, wat ons veel dichter bij de top heeft gebracht. In werkelijkheid hebben we onze achterstand ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. Daarnaast staan we veel dichter bij McLaren, dat is positief. Je kan altijd blijven rekenen: één tiende sneller en we hadden op de tweede startrij gestaan. Is dat goed genoeg of niet? Ik weet het niet. Al met al is dit geen prettig resultaat, maar qua snelheid zie ik iets positiefs.”

Wolff heeft voor de race niet al te hoge verwachtingen. “Exact waar we nu staan. Helaas”, antwoordt hij op de vraag waar Mercedes op zondag staat. “Zoals je ziet, is er niet heel veel verschil tussen de teams. Ferrari had de beste lange run, dus ik denk dat Charles Leclerc zeker naar voren zal komen”, refereert Wolff aan de achtste startplek van de Ferrari-rijder. “Aan de andere kant had McLaren niet zo goede lange runs en Fernando Alonso ook niet. Inhalen is echter lastig. Het zal allemaal in deze groep gebeuren.”