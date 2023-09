Wolff prijst eerlijkheid Hamilton: "Hij is heel sportief"

In de Grand Prix van Italië ging het er regelmatig hard aan toe, ook tussen Lewis Hamilton en Oscar Piastri. In de run richt de tweede chicane zette Hamilton zijn auto naast die van Piastri, maar in de remzone bewoog de Brit naar rechts waar voor de McLaren-coureur nog maar weinig ruimte was om uit te wijken. Er was contact en de voorvleugel van Piastri raakte beschadigd, waardoor de Australiër de pitstraat moest opzoeken. Het incident kwam Hamilton op een tijdstraf van vijf seconden te staan.

Op de boordradio legde Hamilton uit dat Piastri in zijn dode hoek zat, maar na de race trok hij het boetekleed aan en bood hij zijn verontschuldigingen aan. "Ik heb me verontschuldigd, want het was duidelijk mijn fout. En natuurlijk gebeurde het niet met opzet. Ik reed naast hem en heb gewoon de marge die ik aan de rechterkant had verkeerd ingeschat, waardoor ik hem raakte. Ik realiseerde me kort daarna dat het mijn fout moest zijn geweest. Ik wilde er vervolgens zeker van zijn dat hij wist dat het niet opzettelijk was. Zo ga je met elkaar om, toch?", zei Hamilton.

Volgens Toto Wolff onderscheidt Hamilton zich van de rest van de coureurs door zijn eerlijkheid wanneer hij een fout heeft gemaakt. "Hij is heel sportief met dit soort dingen en hij is de enige die ik daar zie die toegeeft en zegt: 'Ik heb het fout'", zegt de Mercedes-teambaas. "We hadden net een gesprek en [hij zei] dat hij hem niet rechts zag en: 'Deze neem ik op mij'. Dat soort sportiviteit moet je bewonderen, aangezien zo goed als iedereen altijd alleen maar klaagt en jammert om te proberen geen straf te krijgen."

Omdat Hamilton duidelijk fout zat in deze kwestie, kan Wolff leven met de tijdstraf die de Brit heeft gekregen. Deze had uiteindelijk geen gevolgen voor zijn eindklassering, aangezien hij als nummer zes over de finish kwam met een voorsprong die groot genoeg was om Alexander Albon voor te blijven. "Het was een fout", stelt Wolff. "Een tijdstraf van vijf seconden staat dan op het menu. Dit soort dingen gebeuren. Je moet fel racen als je hier wil inhalen, we hebben daar een aantal van gezien. Dus ja, het is gerechtvaardigd."

Piastri accepteerde de verontschuldigingen van Hamilton na de race. "Ik denk dat hij gewoon een klein beetje te ver naar rechts bewoog”, zei Piastri. “Dat gaat makkelijk bij die bocht. Het is er heel smal. Ik denk dat er niet veel meer over te zeggen valt."

Video: Het incident tussen Hamilton en Piastri in de GP van Italië