Wolff prijst Leclerc om sportiviteit: "Had aan handrem kunnen trekken"

Charles Leclerc was Ferrari's enige hoop op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en deed er alles aan om die in de wacht te slepen. Bijna alles, want hij weerstond in de slotfase van de race de tactiek om George Russell dusdanig op te houden, dat hij nog achter Sergio Perez - die een tijdstraf van vijf seconden had - zou eindigen en zo Ferrari die tweede plaats zou bezorgen. In plaats daarvan reed hij gewoon door nadat hij Perez al vrije doorgang had verleend, wetende dat de Red Bull-coureur terug zou vallen door die tijdstraf. Uiteindelijk veroverde Mercedes die tweede plaats dankzij een P3 voor Russell en P9 voor Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan het wel waarderen dat 'sportman' Leclerc het netjes hield in deze strijd. "We hadden dit weekend een beetje een achterstand, gezien de performance van Ferrari in de afgelopen races", geeft Wolff toe. "We hadden twee jongens die vooraan streden en George reed onberispelijk en lette in de slotfase op de gaten. Het gevecht met Ferrari is een formidabele tussen twee geweldige merken en een team dat we enorm respecteren. Charles reed als een echte sportman aan het einde van de race."

Ook al stond die tijdstraf van Perez al lang vast, kwam de Mexicaan pas echt in beeld toen de laatste ronden waren begonnen. "Perez stond een tijdje niet echt op de radar", legt Wolff uit. "We letten alleen op onszelf en zeiden: 'Laten we de snelste race uitvoeren voor George.' Toen wisten we dat we binnen vijf seconden van Perez moesten blijven. Leclerc zat er dusdanig ver voor, dat we niet dachten dat hij die gaten zou kunnen managen om ons misschien achter zich te houden. Hij had uiteindelijk aan de handrem kunnen trekken in de laatste sector, maar dat deed hij niet. Dat toont het karakter van een coureur."

Leclerc zelf was dus wel strategisch bezig door Perez de vrije baan te geven om zo veel mogelijk weg te rijden, maar dat was dus niet genoeg. Gevraagd door Motorsport.com wat de gedachtegang achter deze strategie was, antwoordt de Monegask: "Een paar ronden ervoor - toen ik van die tijdstraf van vijf seconden af wist - [besloot ik dat] in feite. Toen vroeg ik constant naar het gat tussen George en Checo. Toen zeiden ze tegen mij dat Checo George had ingehaald, dus ik wist dat hij achter mij zat en zijn beste kans was om DRS van mij te pakken en zo veel mogelijk van mij en George weg te rijden. Er waren wat discussies tussen mij en mijn engineer. Ik liet hem weten dat dit mijn plan was, maar het werkte niet."