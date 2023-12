Wolff: Populariteit F1 niet geschaad door dominantie Verstappen

Het Formule 1-seizoen van 2023 stond in het teken van de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlandse coureur maakte een nagenoeg perfect jaar mee en won 19 van de 22 races. De concurrentie is door de 26-jarige coureur en zijn team op een straatlengte gereden en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff moest met lede ogen aanzien dat zijn team aan het einde van het jaar zonder zege stond. Ondanks de dominantie van de grote concurrent Red Bull gelooft Wolff er niet in dat de populariteit van de sport afneemt. "We laten erg sterke cijfers zien. We groeien op de socials en we zien races die bomvol zitten en uitverkocht zijn", noemt de Oostenrijker.

Wat volgens Wolff meespeelt is dat de races nog altijd een spektakel zijn. "Daar draait alles om. Als het spektakel minder wordt, dan gaan de fans ons minder volgen", aldus de invloedrijke teambaas. "Zo gaat het altijd met sport, ik hou van die eerlijkheid." Over de dominantie van Red Bull klaagt de miljonair ook niet. "Dat hoort ook bij de sport. Wie het beste werk levert, wint. Als iemand zijn werk veel beter doet dan de rest, dan winnen ze negentien races. Dat kun je niet zomaar stoppen."

De taak voor Mercedes is dan in ieder geval duidelijk: Red Bull bijhalen. Dat ziet de 51-jarige Mercedes-baas ook. "Het is aan ons en Ferrari, en alle andere teams om beter werk te leveren om de strijd met Red Bull aan te kunnen gaan. Op een andere manier kunnen we dat niet bereiken", noemt de Mercedes-topman. "Er is een risico dat het te lang duurt en dat mensen zeggen 'we weten de uitslag al'. Dat hadden wij met Lewis Hamilton een aantal jaar net zo. Wij moeten nu ons werk beter doen. Ik wil daar niet mee wachten tot 2026." Daarmee doelt Wolff op de nieuwe technische regels die vanaf dat moment ingaan.

Ondanks dat Mercedes dit jaar droog stond qua zeges, gelooft Wolff erin dat op termijn zijn team weer meedoet voor de winst. "Ik heb een langetermijnvisie. We hebben in de fabriek een bord met alle wereldkampioenen bij de constructeurs sinds 1957 en de tabel op het bord loopt tot 2050. Er zijn nog 27 lege plekjes", vertelt de Oostenrijker. "Ik hoop dat ik over twintig jaar terug kijk en veel meer Mercedes-sterren zie. Ik haat terugkijken, maar als je tien jaar terug kijkt zie je: tweede, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, derde, tweede. Als je het zo bekijkt dan is het best oké, maar als we minutieus gaan kijken dan zien we een iemand die afgelopen jaar 19 van de 22 races won. Dan doen we het natuurlijk niet goed genoeg."