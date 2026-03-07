Wolff na pole voor Russell blij met nieuw tijdperk in de Formule 1

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn opluchting uitgesproken na een sterke zaterdag voor Mercedes in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De Oostenrijker vierde het einde van het tijdperk van het grondeffect in de Formule 1.

Na een dominante kwalificatiesessie in Melbourne zette George Russell zijn Mercedes W17 op pole, met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli naast zich op de eerste startrij. Wolff sprak daarna bij Sky Sports F1 openlijk over de sterke start van het weekend en het harde werk achter de schermen om beide auto's op tijd klaar te krijgen.

Reflecterend op de invoering van de nieuwe reglementen en het afscheid van de grondeffectauto's stak Wolff zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. "Ik ben zo blij dat die rommelige auto's weg zijn en dat we eindelijk weer kunnen doen waar we goed in zijn." Dat is - net als in 2014 bij de introductie van de V6-turbomotoren - het bouwen van een sterke krachtbron gekoppeld aan een geoptimaliseerde auto.

Complimenten van Wolff dus voor de mensen van Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth die de motoren bouwen. Maar de teambaas prees ook Russell die zich, ondanks dat de nieuwe auto's veel minder downforce genereren, bijzonder comfortabel leek te voelen op het Albert Park Circuit. Volgens Wolff komt dat zowel door de auto als door de ontwikkeling van de Britse coureur.

George Russell voelde zich als een vis in het water in Melbourne. Foto door: Kym Illman / Getty Images

"George heeft als persoon weer een stap gezet in senioriteit en vertrouwen in het rijden met de auto. En ik denk dat dit precies is hoe hij het graag heeft", legde hij uit. "Deze auto's hebben weliswaar minder downforce, maar als je naar de aerodynamische en mechanische kant kijkt, lijkt de auto vandaag als op rails te rijden. Als een coureur vertrouwen heeft in de auto, dan kun je dit soort rondes rijden. Het is de combinatie van coureur, auto en krachtbron. Vandaag werkte alles samen om pole te pakken."

Hoewel de concurrentie op voorhand al naar Mercedes wees als titelkandidaat, bleek dat niet altijd tijdens de voorbereidingen. De concurrentie nam het woord sandbaggen alweer in de mond: Mercedes zou in de wintertests niet het achterste van zijn tong hebben laten zien, maar Wolff wilde niets weten van deze suggesties. "Je kunt eigenlijk niet sandbaggen – of in ieder geval wij niet", zei hij. "Je weet nooit precies waar de auto staat."

"We zijn zelf ook verrast door het gat, maar ik neem het graag aan", vervolgde Wolff, die ook nog eens wees op het harde werk dat het team in Melbourne had verricht na de crash van Antonelli. "Die auto zag eruit als een LEGO Formule 1-auto die op de grond was gegooid. Letterlijk twee uur voor de sessie, zei ik nog dat we waarschijnlijk de start niet zouden halen." Een rode vlag na het incident met Max Verstappen in Q1 gaf de monteurs uiteindelijk net genoeg tijd om de auto weer op te bouwen. "Het is een wonder dat de auto niet alleen weer in elkaar zat, maar dat hij ook zo'n ronde kon rijden", zei Wolff. "Er stond eigenlijk geen echte afstelling op de auto, we hebben dat niet goed kunnen meten."

De auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, na zijn crash Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images