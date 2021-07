Wolff pleit voor maximaal 'vier tot vijf' F1-sprintraces per seizoen

Silverstone was zaterdag het decor van de allereerste F1-sprintrace ooit. Max Verstappen won de race en pakte daarmee pole-position voor de Grand Prix op zondag, voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Voor Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, kende echter een sprintrace om snel te vergeten. In de vijfde ronde spinde de Mexicaan, waarna hij uiteindelijk door zijn team uit de race werd gehaald. Op zondag moet hij het hierdoor doen met de twintigste startplek. Dit voorval laat volgens Wolff zien dat een sprintrace te veel willekeurigheid toevoegt aan een raceweekend, maar in algemene zin is de teambaas van Mercedes overwegend positief.

“Het is denk ik vermakelijk voor het publiek op het circuit. Een start is altijd interessant en levert goede content op. En het was natuurlijk leuk om naar Fernando te kijken. Als geheel is het denk ik dus een goede toevoeging”, vertelde Wolff. Desondanks ziet hij invoering bij alle races niet zitten. “Ik denk dat er te veel willekeur is, als je ziet dat Checo spint en daarna uitvalt. De laatste plaats is niet waar Sergio Perez hoort te staan, dus het kan heel erg tegen je werken als je een van de mannen vooraan bent. Er is te veel willekeurigheid, maar als de komende proeven net zo verlopen als deze, denk ik dat het in beperkte vorm een plek heeft op de kalender.”

Wolff ziet enkele verbeterpunten

Dat het gevoel van Wolff overwegend positief is na de eerste proef met de sprintrace, betekent niet dat hij niets op het format heeft aan te merken. “Ik ben van mening dat de kwalificatie op vrijdag was. En de kwalificatie moet ook kwalificatie genoemd worden, en niet sprintrace heten. Maar dit is een detail. Ik geloof ook dat het tegen het einde wat saaier werd, maar vooralsnog denk ik dat het bestaansrecht heeft”, zei de Oostenrijker. “Ik ben het ermee eens dat VT2 op zaterdagochtend wat vreemd was, maar je moet een sessie hebben voor de lange runs. Ik denk dus dat we het format iets kunnen veranderen, maar fundamenteel gezien ben ik voor als we vijf races op deze manier doen. Misschien is vier de juiste hoeveelheid niet vijf.”

De zege van Verstappen liet zien dat Red Bull in racetrim over iets meer snelheid lijkt te beschikken dan Mercedes. Toch denkt Wolff niet dat de angel uit de race is gehaald doordat de Nederlander de sprintrace won. “Als het zo was dat één auto vooraan gewoon veel sneller is dan de rest, dan wel. Maar dat is nu denk ik niet het geval”, aldus Wolff. “Lewis kon in de eerste ronden binnen DRS-afstand blijven en reed daarna lang op anderhalve seconde. Met het verschil in snelheid dat we hier op Silverstone zien, is de sprintrace een goed iets. Maar als het gaat zoals in Oostenrijk of Baku, dan krijg je op zondag dezelfde optocht als die je dan op zaterdag zou zien.”

