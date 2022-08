Na het winnen van acht achtereenvolgende constructeurtitels, had Mercedes begin 2022 de grootste moeite met de nieuwe technische reglementen. Het Britse team kreeg het probleem met porpoising maar niet onder de knie. Lewis Hamilton en George Russell waren niet in staat om tegen Ferrari en Red Bull Racing te vechten. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat leren van tegenslagen en moeilijke periodes hoort bij zijn manier van leidinggeven. De Oostenrijker maakt er echter geen geheim van dat het soms lastig was om de schommelende emoties bij de renstal onder control te houden.

"Het klopt dat het op die momenten lastig is om te leven met je waarden en twijfels", zegt Wolff tegen Motorsport.com. "Je schiet van somberheid naar feestvreugde en de volgende dag is het weer andersom. Je denkt op een gegeven moment dat alles wat je doet, niet lijkt te werken. Je probeert vooruitgang te boeken, om er vervolgens achter te komen dat het niet werkt. Vervolgens weet je wat er niet goed is, ga je de andere kant op en plots werkt het. Het voelt net als in het echte leven."

Mercedes kreeg gedurende het seizoen een stijgende lijn te pakken. Dit resulteerde in diverse finishes op het podium. Met de W13 haalde het Duitse merk de laatste zes Grands Prix het ereschavot, met dubbele podiumplaatsen in Frankrijk en Hongarije. Russell scoorde tevens pole op de Hungaroring. Dat geeft aan dat er vooruitgang is geboekt met de auto. Trackside engineering director Andrew Shovlin vertelde eerder aan Motorsport.com dat het team ervoor kiest niet voor kortetermijnoplossingen te gaan. Hij is van mening dat de lange duur van het reglement betekent dat het team de pijn van begin 2022 moet verdragen om er zeker van te zijn dat Mercedes de problemen uiteindelijk volledig begrijpt.

Op de vraag of Wolff het hiermee eens is, antwoordt de chef. "Ik had liever niet in deze situatie gezeten. Het is ons gelukt om de boel om te draaien. Sommige zaken zijn onbelangrijker dan je denkt, terwijl andere dingen, zoals porpoising, juist belangrijk waren. Nu hebben we daar geen last meer van. Vanuit technisch perspectief was het proces zeer waardevol, maar vanuit menselijk oogpunt was het heel lastig. Het maakt het niet eenvoudiger dat zelfs de beste engineers het niet meer begrijpen. We waren de weg kwijt, maar voelden ons niet volledig verloren. Je vraagt je meer af hoe lang het gaat duren voordat je alles begrijpt. Want er staat ook weer een nieuw seizoen op het menu. Je hebt zoiets van: 'We moeten er snel bovenop komen, want de nieuwe auto staat te wachten."

Video: Hamilton klaagt over rugproblemen door porpoising in Baku