Wolff pareert: "Zou wel gek zijn om met illegale vleugel te rijden"

De saga na het felle duel in Brazilië is achter de rug, maar een nieuw twistpunt tussen Mercedes en Red Bull dient zich alweer aan. Het team van Christian Horner kijkt namelijk met argusogen naar de doorbuigende achtervleugel, uitgerekend een onderdeel waarop Mercedes Red Bull eerder dit seizoen nog de maat wist te nemen. Nu zijn de rollen omgedraaid en zegt Horner een formeel protest te overwegen. Red Bull doet in eerste instantie een beroep op de FIA, maar als die controles in de ogen van Horner niet voldoen, dan behoort een officieel protest tot de mogelijkheid.

Het drukt Wolff en de zijnen in het defensief, al is de Oostenrijker absoluut niet bang voor een onderzoek. Zo liet hij in Brazilië al weten dat de FIA de Mercedes-achtervleugel wel mag meenemen en zelfs "in duizend stukjes mag breken". In Qatar benadrukt Wolff nogmaals dat hij zich geen enkele zorgen maakt over de legaliteit van zijn vleugel. "Ik denk dat niemand met een illegale motor of een illegale achtervleugel op het circuit zou verschijnen. Deze wereld is daar veel te transparant voor en je zou wel gek zijn om in een team met zo'n zichtbaarheid beslissingen te nemen die illegaal zijn. Dat is honderd procent zeker", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Horner heeft in de persconferentie laten optekenen dat een protest terecht zou zijn om Mercedes met gelijke munt terug te betalen. "Zij hebben dit jaar ongelooflijk veel aandacht aan onze auto besteed en wij gaan nu hetzelfde doen", sprak de Red Bull-teambaas. Wolff heeft daar op zich begrip voor, al stelt hij dat een protest tegen de achtervleugel van Mercedes geen kans van slagen heeft. "Ik heb altijd al gezegd dat dit de manier is om te vechten, je probeert immers te voorkomen dat een tegenstander een onreglementair voordeel heeft. Als je sceptisch bent of als iemand je iets heeft verteld, dan moet je er voor gaan. Alleen deze specifieke vleugel is al veertien keer gecontroleerd en de FIA heeft ook alle tekeningen in handen. Wat Red Bull verwacht te vinden, bestaat dus niet. Daarom willen we die vleugel ook gerust laten sturen en in stukjes laten breken. Ik kan zelfs wel een exemplaar naar Milton Keynes sturen", sluit Wolff met een lach af.