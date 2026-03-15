Aanbevolen voor jou

Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

Formule 1
GP van China
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

MotoGP verplaatst Grand Prix van Qatar naar november

MotoGP
GP van Qatar
MotoGP verplaatst Grand Prix van Qatar naar november

Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

Formule 1
GP van China
Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Formule 1
GP van China
McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Formule 1
GP van China
Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China

Formule 1
F1 stand 2026: Verstappen zakt twee plaatsen na uitvalbeurt in China
Formule 1 GP van China

Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn zege in China het vertrouwen van Mercedes beloond. De Duitse fabrieksformatie liet de Italiaan vorig jaar op 18-jarige leeftijd in de Formule 1 debuteren.

Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn overwinning in de Grand Prix van China niet alleen zijn eerste Formule 1-zege gepakt, maar ook het gelijk van Mercedes bewezen. De Duitse renstal besloot hem al op jonge leeftijd naar de Formule 1 te brengen, een keuze waar intern én extern vraagtekens bij werden gezet.

Om Antonelli aan het begin van zijn tweede jaar in de koningsklasse op de bovenste podiumtrede te zien staat, doet teambaas Toto Wolff dan ook "erg goed". "Wij hebben hem sinds zijn elfde in ons juniorprogramma en hij heeft sindsdien een ongelooflijke weg afgelegd", zei de Oostenrijker in gesprek met Sky Deutschland. "Maar dat ging ook met tegenslagen. Vorig jaar zeiden veel mensen dat het simpelweg te vroeg was."

Ook binnen Mercedes werd die vraag wel gesteld. "Natuurlijk hebben wij onszelf ook afgevraagd: hebben we hem niet te vroeg in die snelkookpan gegooid?", aldus Wolff. "Maar het plan was om hem een jaar te geven met pieken en dalen. Hij is nog jong, dus je moet hem ook fouten laten maken." Volgens Wolff hebben juist die ervaringen bijgedragen aan het niveau dat Antonelli nu laat zien. "Nu haalt hij in zijn tweede Grand Prix gewoon genadeloos uit", zei Wolff. "Dat was echt goed."

In China controleerde Antonelli de race grotendeels en maakte hij nauwelijks fouten, op een klein moment in de slotfase na, toen hij zich verremde voor de veertiende bocht. Die kleine fout aan het einde van de race zorgde nog even voor wat spanning bij Mercedes. "Toen hij zich verremde, dacht ik: daar ga ik hem straks nog wel even op wijzen", grapte Wolff. Gevraagd of het vanaf nu makkelijker zal gaan bij Antonelli, nu hij zijn eerste Grand Prix-zege op zak heeft, antwoordde Wolff niet uit te sluiten dat er ook in de toekomst nog moeilijke momenten komen. "Misschien zet hij hem de volgende keer weer in de muur. Maar dat hoort er ook bij", aldus de Mercedes-teambaas.

Voor Wolff had het podium in Shanghai een extra emotionele lading. Naast Antonelli stonden ook Lewis Hamilton en George Russell op het podium. Hamilton maakte jarenlang deel uit van het Mercedes-project en behaalde zes van zijn zeven titels met het merk met de ster. "Dat podium was voor mij persoonlijk heel bijzonder", erkende Wolff. "Lewis was twaalf of dertien jaar lang een Mercedes-coureur. Nu staat Kimi daarboven met Bono, die een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Kimi. En dan ook nog Lewis en George erbij. Om die vier daar te zien staan: mooier kan het eigenlijk niet."

Net binnen

Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

Formule 1
GP van China
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

MotoGP verplaatst Grand Prix van Qatar naar november

MotoGP
GP van Qatar
MotoGP verplaatst Grand Prix van Qatar naar november

Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

Formule 1
GP van China
Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Formule 1
GP van China
McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China
Vorig artikel McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Antonelli na eerste F1-zege: "Ik bezorgde mezelf bijna een hartaanval"

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Meer van
Toto Wolff

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Toto Wolff: Aston Martin koos bewust voor Honda F1-motor

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Toto Wolff: Aston Martin koos bewust voor Honda F1-motor

Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"
Meer van
Mercedes

Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van China
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
Formule 1
GP van China
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Bekijk meer