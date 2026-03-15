Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn overwinning in de Grand Prix van China niet alleen zijn eerste Formule 1-zege gepakt, maar ook het gelijk van Mercedes bewezen. De Duitse renstal besloot hem al op jonge leeftijd naar de Formule 1 te brengen, een keuze waar intern én extern vraagtekens bij werden gezet.

Om Antonelli aan het begin van zijn tweede jaar in de koningsklasse op de bovenste podiumtrede te zien staat, doet teambaas Toto Wolff dan ook "erg goed". "Wij hebben hem sinds zijn elfde in ons juniorprogramma en hij heeft sindsdien een ongelooflijke weg afgelegd", zei de Oostenrijker in gesprek met Sky Deutschland. "Maar dat ging ook met tegenslagen. Vorig jaar zeiden veel mensen dat het simpelweg te vroeg was."

Ook binnen Mercedes werd die vraag wel gesteld. "Natuurlijk hebben wij onszelf ook afgevraagd: hebben we hem niet te vroeg in die snelkookpan gegooid?", aldus Wolff. "Maar het plan was om hem een jaar te geven met pieken en dalen. Hij is nog jong, dus je moet hem ook fouten laten maken." Volgens Wolff hebben juist die ervaringen bijgedragen aan het niveau dat Antonelli nu laat zien. "Nu haalt hij in zijn tweede Grand Prix gewoon genadeloos uit", zei Wolff. "Dat was echt goed."

In China controleerde Antonelli de race grotendeels en maakte hij nauwelijks fouten, op een klein moment in de slotfase na, toen hij zich verremde voor de veertiende bocht. Die kleine fout aan het einde van de race zorgde nog even voor wat spanning bij Mercedes. "Toen hij zich verremde, dacht ik: daar ga ik hem straks nog wel even op wijzen", grapte Wolff. Gevraagd of het vanaf nu makkelijker zal gaan bij Antonelli, nu hij zijn eerste Grand Prix-zege op zak heeft, antwoordde Wolff niet uit te sluiten dat er ook in de toekomst nog moeilijke momenten komen. "Misschien zet hij hem de volgende keer weer in de muur. Maar dat hoort er ook bij", aldus de Mercedes-teambaas.

Voor Wolff had het podium in Shanghai een extra emotionele lading. Naast Antonelli stonden ook Lewis Hamilton en George Russell op het podium. Hamilton maakte jarenlang deel uit van het Mercedes-project en behaalde zes van zijn zeven titels met het merk met de ster. "Dat podium was voor mij persoonlijk heel bijzonder", erkende Wolff. "Lewis was twaalf of dertien jaar lang een Mercedes-coureur. Nu staat Kimi daarboven met Bono, die een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Kimi. En dan ook nog Lewis en George erbij. Om die vier daar te zien staan: mooier kan het eigenlijk niet."