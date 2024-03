Wolff overtuigd: Mercedes F1 kan het tij keren

Mercedes heeft opnieuw geen geweldige start van het seizoen achter de rug. In Bahrein en Saudi-Arabië kwamen George Russell en Lewis Hamilton flink wat snelheid tekort ten opzichte van Red Bull Racing en kwam het niet verder dan de vijfde plaats van Russell in de openingsrace. Zo staat Mercedes op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en weet het waar het aan ontbreekt: snelheid en stabiliteit in de hogesnelheidsbochten. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dus voor het derde jaar op rij dat zijn team hard moet werken aan het oplossen van problemen, maar blijft onder die druk toch ontspannen. "Ik heb mijn mentaliteit aangepast", legt Wolff uit hoe hij kalm blijft. "Ik denk niet dat we er beter van worden als we op iedereen nog meer druk leggen."

Als teambaas ziet hij genoeg energie binnen het team, maar de resultaten blijven dus nog uit. "Als racers voel je je terneergeslagen als je zulke [teleurstellende] resultaten behaalt, maar we proberen dat te veranderen met de juiste motivatie voor de week die volgt", zegt Wolff. "Dat is ook waarom ik geloof dat we het tij kunnen keren. We geloven dat onze organisatie zich hieruit kan werken. Ik ben daar 100 procent van overtuigd."

Wolff stelt bovendien dat de situatie anders is dan voorgaande jaren, ook al lijken de resultaten vooralsnog niet heel anders. "We hadden vorig jaar zo veel vraagtekens", licht hij toe. "Toen we begonnen, zeiden we: 'Oké, dit kan een reden zijn' en 'dit kan een reden zijn'. En dat losten we dan op." De W15 is volgens Wolff wel beter. "Ik zie in de sensoren dat we hebben wat we nodig hadden. Binnen een bepaald snelheidsbereik, waar onze sensoren en simulatie zeggen dat we hier downforce zouden moeten hebben, hebben we dat niet. Het team is niet overmoedig geweest", benadrukt de Oostenrijker. "Waarschijnlijk juist het tegenovergestelde. We zien het glas altijd halfleeg. Die houding blijft, dat is ook nodig om het op te lossen."

Dat Mercedes de afgelopen twee jaar ook al de nodige problemen kende, is volgens Wolff juist gunstig in deze situatie. "Ik heb dit keer een ander soort vertrouwen in het team. Op een gegeven moment vink je gewoon alle vakken van het onbekende aan. Nu is het vrij duidelijk waar we staan. Ik heb gewoon het gevoel dat we aan de top zullen komen. Of dat genoeg gaat zijn om een Max [Verstappen] in een Red Bull te verslaan? Nee, dat niet", blijft de Mercedes-teambaas realistisch. "Maar ik weet 100 procent zeker dat we ons op zijn minst in de positie kunnen werken dat we vechten voor podiumplaatsen."