Het Formule 1-team uit Silverstone, dat via Force India en Racing Point uiteindelijk Aston Martin werd, gebruikt al sinds 2009 Mercedes-motoren. Dit leverde tot nu toe één zege, veertien podiumplekken en twee pole-positions op. McLaren verbrak eind 2014 de samenwerking met het Duitse merk en stapte over naar Honda - al is het inmiddels terug bij Mercedes. Aston Martin gaat nu exact hetzelfde doen en slaat vanaf 2026 de handen ineen met de Japanse fabrikant. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt Aston Martin deze stap niet omdat de power unit uit Brixworth niet meer goed genoeg zou zijn, maar omdat het team de voordelen ziet van een fabrieksovereenkomst.

"Ik geloof niet dat de overstap naar Honda iets te maken heeft met de Mercedes-power unit", zegt de Oostenrijkse chef tegen Motorsport.com. "Qua krachtbron zijn we competitief. Zij wilden echter altijd al meer op eigen benen staan en een echt fabrieksteam worden. Dat is wat er gebeurt. Ze hebben nu een eigen motorfabrikant, een eigen brandstofleverancier en bouwen een nieuwe fabriek, dat over een paar maanden in gebruik wordt genomen. De doelen van Lawrence (Stroll, red.) zijn nooit klein. Als je competitief wilt zijn en kampioenschappen wil winnen, dan moet je dit soort stappen maken."

De Honda-deal houdt in dat het merk terugkeert in F1 na het verrassende besluit in 2020 om eind 2021 de sport vaarwel te zeggen. Red Bull Racing scoorde uiteindelijk twee wereldtitels en Honda was nooit helemaal weg. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf eerder al toe dat het team nooit aan Red Bull Powertrains was begonnen als het had geweten dat Honda zou terugkeren.

De overstap van Aston Martin naar Honda zet ook vraagtekens bij de samenwerking met Mercedes voor wat betreft de straatauto's, aangezien Mercedes haar belang in de fabrikant dit jaar tot twintig procent kan verhogen. Het Duitse merk levert motoren en entertainmentsystemen aan Aston Martin Lagonda. "Dat is een andere afdeling", zegt Wolff daarover. "Als Mercedes leveren we daar bepaalde dingen voor. Dat is een zakelijke relatie en die gaat door, aangezien daar lange doorlooptijden aan vastzitten. Aston Martin is een merk om trots op te zijn. Daarom blijft Mercedes partner."