Wolff optimistisch over GP Amerika: "Dit jaar beter met banden"

In Mexico liet Mercedes weer eens zien waarom ze kampioen zijn. Het team was met een sluwe strategie de concurrentie de baas, nadat Max Verstappen het gevecht om het podium al moest opgeven door een lekke band. Lewis Hamilton reed door contact met de Nederlander met schade aan zijn vloer rond, maar kon door een uitstekende stint op de harde band na een vroege pitstop als eerste de finish bereiken. Het was zijn honderste podium in dienst van Mercedes.

"Nadat we de constructeurstitel in Japan hebben veiliggesteld, zeiden we dat we het seizoen in stijl wilden afsluiten en de race en Mexico was daar het eerste bewijs van. Het onderstreepte hoe hongerig dit team nog altijd is, iedereen blijft pushen voor het best mogelijke resultaat. Het was de honderdste zege van Mercedes-Benz in de Formule 1, een geweldige mijlpaal in onze motorsporttraditie", begint Toto Wolff in aanloop naar de tweede race van de back-to-back weken.

"De volgende race is op het Circuit of the Americas. We kijken er allemaal naar uit weer te vechten op de baan", garandeert Wolff. De cijfers van het team op de Texaanse baan geven hem hoop. Lewis Hamilton heeft de GP van de Verenigde Staten zes keer gewonnen, vier keer met Mercedes. Vorig jaar vocht hij ook om de zege, maar bleef hij achter de Ferrari van Kimi Raikkonen en Red Bull van Max Verstappen steken op de derde plek.

"We hebben hier een goede historie, maar vorig jaar was het weekend erg lastig toen we met de banden worstelden. De W10 is wat aangenamer voor de banden dan de wagen uit 2018, dus dat zou niet meer zo'n probleem moeten zijn. COTA heeft veel gave races voortgebracht met mooie inhaalacties, dus we hopen op een nieuwe, spectaculaire zondag in Austin."

Een rondje over het Circuit of the Americas met F1 2019