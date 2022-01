Sinds 2021 dienen de Formule 1-teams zich allemaal te houden aan een financieel reglement, waarvan het budgetplafond het belangrijkste onderdeel is. Op enkele uitzonderingen na lag de limiet in 2021 op 145 miljoen dollar per team, voor 2022 is het budgetplafond vastgesteld op 140 miljoen dollar. Met name de topteams van het laatste decennium – Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari – gaven voor de invoering van het financiële reglement ruim meer uit en dus moest er door die teams gesneden worden in de uitgaven.

Bij Mercedes heeft dat ertoe geleid dat het team in 2021 meteen een winstgevende operatie werd. Daarnaast is het voor de Formule 1 als geheel een goede ontwikkeling geweest, stelt teambaas Toto Wolff. “Natuurlijk waren de teams met diepe zakken niet bepaald blij dat hen een voordeel werd afgenomen. Maar de hele situatie resulteerde in een wapenwedloop tussen Red Bull, Ferrari en ons. Nu gaat alles veel meer in balans zijn”, zegt hij in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Ik denk dat er in de toekomst vijf of zes teams zijn die kunnen meedoen om de overwinningen. Dat is goed voor de sport. De Super Bowl wordt ook niet ieder jaar door hetzelfde team gewonnen.”

Waarde F1-teams flink omhoog

Wolff voorziet dat de teams in de Formule 1 de komende jaren stuk voor stuk uitgroeien tot winstgevende ondernemingen. Dat heeft op zijn beurt weer gunstige gevolgen voor de waarde van de teams. “Ik wil geen getallen noemen, maar ik denk dat we de waardering van de Amerikaanse NBA- en NFL-teams benaderen”, meent Wolff. De gemiddelde NBA-franchise was volgens zakenblad Forbes in 2021 bijna 2,5 miljard dollar waard, terwijl de NFL-teams gemiddeld 3,5 miljard dollar waard waren. De New York Knicks (NBA) en de Dallas Cowboys (NFL) waren van alle Amerikaanse sportploegen het meest waard, respectievelijk 5,8 en 6,5 miljard dollar.

Dat de Formule 1-teams momenteel al zo’n waarde vertegenwoordigen, ligt niet voor de hand. Maar Wolff ziet enkele positieve tekenen. “We gaan duidelijk winsten boeken en dat stelt je in staat om te bekijken hoe je gewaardeerd wordt. We hebben een beperkt aantal van tien startbewijzen en er kan alleen een nieuw team bij komen als alle anderen daarmee instemmen. De instapprijs ligt met 200 miljoen dollar enorm hoog. Het is voor ons belangrijk dat niet alleen Mercedes, maar ook de andere teams winstgevend worden. Ik denk dat Ferrari en McLaren de volgenden zijn [die daarin slagen]. Dat zal de geloofwaardigheid van de hele klasse vergroten.”

Kleinere verschillen tussen teams

Wolff verwacht dus dat de teams financieel gaan profiteren van het budgetplafond, maar ook het publiek kan in zijn ogen spekkoper worden. Hij voorziet meer teams aan het front, maar ook dat de onderlinge verschillen kleiner gaan worden geholpen door het nieuwe technische reglement. “Ik denk dat het budgetplafond het speelveld een stuk gelijker maakt. Als een team een maas in het reglement vindt en daarop anticipeert, gaat iedereen het kopiëren. Alle auto’s zullen sterk op elkaar lijken. In het eerste jaar zijn er misschien nog verschillen, maar daarna komt alles dichter bij elkaar. Er gaat geen team meer zijn dat een seconde voorsprong heeft [op de rest].”