Wolff geeft toe: Opmerking over rijderskeuze Mercedes was een grap

Wolff vertelde vorige week in de aanloop naar de Franse Grand Prix dat het team van Mercedes mogelijk pas in de winter zal bepalen of het team ook volgend jaar verder wil gaan met Valtteri Bottas. Gevraagd naar de keuze van een tweede rijder naast Lewis Hamilton – mocht de Brit besluiten om bij te tekenen – liet de teambaas weten dat Mercedes geen enkele haast heeft en misschien pas in de winter bepaalt of de renstal verder gaat met Bottas, of mogelijk kiest voor George Russell als vervanger.

Grapje

Inmiddels heeft Wolff toegegeven dat zijn uitspraken met een korreltje zout genomen moeten worden omdat de Oostenrijker de vragen over de rijderskeuze nogal beu was: “Ja, het was een grapje”, gaf Wolff toe. “Jullie stellen die vraag zo vaak namelijk.”

Hoewel Mercedes mogelijk dus niet tot de winter zal wachten met het bepalen van de line-up voor 2022, geeft Wolff wel toe dat het team wat langer de tijd neemt voor de beslissing. “Het zijn twee coureurs die allebei een geweldige carrière kunnen hebben in de Formule 1”, vertelt Wolff over Bottas en Russell. “Ik wil gewoon de volledige potentie van Valtteri zien dit seizoen, maar wil ook de prestaties van George bij Williams blijven observeren.”

Bottas heeft lot in eigen hand

De positie van Bottas binnen Mercedes kwam onder druk te staan na een belabberd weekend van de Fin in Azerbeidzjan. Wolff is dan ook blij dat de Fin in Frankrijk weer het hele weekend in de voorste regionen meevocht: “Ik ben heel blij, ik denk dat hij mentaal op een goede plek zit. We hebben vorige week een goed gesprek gehad en hij weet dat hij het helemaal in eigen hand heeft. Hij heeft zelf de controle over zijn toekomst, dus het komt er alleen maar op aan dat hij snel gaat met deze auto.”