Wolff open over Verstappen en Antonelli, nog werk voor Red Bull in Zandvoort

George Russell heeft de vrijdagse trainingen in Zandvoort als snelste man afgesloten, terwijl Max Verstappen genoegen heeft moeten nemen met P5. De wereldkampioen concludeerde na afloop dat Red Bull Racing in zowel de korte als lange run nog snelheid tekortkomt, waardoor er werk aan de winkel is. Over Verstappen ging het eveneens tijdens een mediasessie met een openhartige Toto Wolff. De teambaas maakte duidelijk dat Verstappen - na consensus daarover in de zomerstop - niet voor Mercedes zal rijden in 2025. Hij versprak zich terloops ook enigszins over Kimi Antonelli en houdt hoop op een eventueel latere samenwerking met Verstappen. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de updates van McLaren, de wind in Zandvoort, de kansen van Mercedes en een soap met Haas en diens voormalige sponsor Uralkali.

