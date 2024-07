Voor het tweede weekend op rij heeft het Formule 1-team van Mercedes Red Bull Racing verslagen. De Duitse renstal verlaat Hongarije met een podiumplaats voor Lewis Hamilton en een achtste positie voor George Russell, terwijl Red Bull het met een P5 voor Max Verstappen en een zevende stek voor Sergio Pérez moest doen. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff betekent het echter niet dat zijn team echt beter was dan de Oostenrijkse concurrent.

"Ik weet niet of we sneller waren dan Max. We hebben hem op de baan verslagen, maar op pure racesnelheid [waren we waarschijnlijk] niet [sneller]", begint Wolff tegenover onder andere Motorsport.com. "We moeten wel toegeven dat McLaren onder alle omstandigheden duidelijk de leiding heeft. Dat is de nieuwe maatstaf. Het is geweldig dat er nu een ander team de sprong heeft gemaakt en eerste en tweede kan worden. Dat is goed voor ons allemaal, maar wij [Mercedes] kunnen dat niveau nog niet aantikken. Ik ben wel blij voor ze."

De opmars van Mercedes is ook in het constructeurskampioenschap zichtbaar. De formatie uit Brackley heeft de afgelopen vijf races veel punten gescoord en het gat naar nummer drie Ferrari is flink geslonken. De voorsprong van de Italianen is met 81 punten nog wel vrij groot, dus Wolff tempert de verwachtingen dat Mercedes zomaar over de concurrent heen gaat. "Het is moeilijk om een doel te stellen, want het is van upgrade op upgrade anders. Als je me nu naar het meest realistische en meest optimale scenario vraagt, dan is dat P3 in het kampioenschap. Het is lastig om Red Bull te pakken te krijgen en McLaren is nu de maatstaf. Daarom denk ik dat P3 nu het doel moet zijn."

Na twee weekenden waarin er gewonnen werd, kan een derde plek als beste resultaat als een teleurstelling aanvoelen. Wolff ziet dat niet zo. "Het was vooraf al duidelijk dat het in Boedapest met de hitte en het asfalt niet zo goed voor ons zou zijn. Dat we dan met een zwaarbevochten podium naar huis gaan, is goed. Het is jammer voor George, want hij verloor gisteren [in de kwalificatie] al zijn race. We kijken nu uit naar Spa."