Na een slechte seizoensstart voert Mercedes in de voorbije Formule 1-races ineens de boventoon. In Oostenrijk won George Russell nog met enig fortuin - Max Verstappen en Lando Norris schakelden elkaar uit -, maar op Silverstone was Lewis Hamilton op pace het snelste. Voor de Duitse renstal staat alles dus klaar voor een opnieuw succesvol weekend in Hongarije. Toch wil teambaas Toto Wolff niet al te hard van stapel lopen.

"We gaan de komende double-header in met momentum. De afgelopen races hebben we steeds weer stappen gezet met de W15. Dat heeft ons een paar topresultaten opgeleverd in Oostenrijk en Silverstone. Tegelijkertijd weten we dat we met deze auto niet altijd voor de overwinningen kunnen gaan", erkent de Oostenrijker in zijn voorbeschouwing op het weekend op de Hungaroring. "Het team werkt heel hard om ons de volgende stappen te laten zetten. Dit blijven we de komende twee weken doen, tot aan het moment dat de zomerstop begint."

Belangrijk meetmoment

Voor Mercedes is het weekend in Hongarije een belangrijk moment om te zien of de auto ook op een ander soort circuit goed presteert. Silverstone en Oostenrijk hebben namelijk meerdere rechte stukken, terwijl in Hongarije er maar één relatief kort recht stuk is. "Hier zijn veel korte, bochtige sectoren", vertelt Wolff daarover. "Het heeft ook een aantal snelle bochten. Voor ons is dit dan ook het ideale moment om te zien hoe onze auto het doet in verschillende soorten bochten."

Een keiharde doelstelling noemt Wolff niet. "We gaan dit weekend in met het idee om zo goed mogelijk voor de dag te komen. We hopen dat de positieve reeks door kunnen zetten en dat we de eerste seizoenshelft zo sterk mogelijk kunnen afsluiten", besluit de topman.

De Grand Prix van Hongarije staat komend weekend op het programma. Het weekend begint op vrijdag, met de eerste vrije training om 13.30 uur. De Grand Prix op zondag begint om 15.00 uur.