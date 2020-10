Mercedes begon op zeer overtuigende wijze aan het door het coronavirus ontregelde seizoen 2020. De W11 bleek op alle fronten een stap vooruit ten opzichte van de W10 en in het eerste deel van het uitgestelde seizoen kwam niemand in de buurt van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het duo had, met uitzondering van de 70th Anniversary Grand Prix, een flinke marge ten opzichte van naaste achtervolger Max Verstappen van Red Bull Racing. Vooral in de kwalificatie was het gat groot.

De laatste races begint het gat in de kwalificaties echter te slinken. Op de Nürburgring was het verschil tussen polesitter Bottas en nummer drie Verstappen slechts twee tienden, met afstand het kleinste verschil van het seizoen. De blik werd daarbij gericht op het werk van Red Bull Racing, dat in de afgelopen races nieuwe onderdelen voor de RB16 meebracht. Alexander Albon stelde al dat deze upgrades Red Bull ‘veel dichter’ bij Mercedes brachten. Ook hoofdengineer Andrew Shovlin van Mercedes onderschreef dat door te stellen dat het team van Verstappen momenteel sneller ontwikkelt dan de Zilverpijlen.

Dat is een geheel logische conclusie, blijkt uit de woorden van Wolff. De teambaas van Mercedes onthulde dat de W11 momenteel niet meer ontwikkeld wordt. “We hebben ze [de updates] lang geleden afgerond en dat is in het verleden altijd zo geweest. We hebben een zeer doordachte beslissing genomen, want je kan het boek niet in ieder kampioenschap eerder sluiten.” De focus van de kampioensformatie ligt volgens Wolff dan ook bij 2021 en de bijbehorende reglementswijzigingen. “De regels veranderen fors en daarom hebben we, net als in voorgaande jaren, besloten om vroeg over te schakelen naar de auto voor volgend jaar.”

Door de keuze van Mercedes herhaalt zich een vertrouwd patroon. In de afgelopen jaren begon Red Bull steevast met een forse achterstand aan het seizoen ten opzichte van Mercedes, om gedurende het jaar een inhaalslag te slaan. Tegen het einde van het seizoen kwam het Oostenrijkse team sterk terug. “Daarom zie je verschuivende prestaties tussen de teams”, vervolgde Wolff zijn verhaal. “Wij hebben altijd een heel sterke start en middelste gedeelte van het seizoen. En degene die door blijft ontwikkelen, is sterk aan het einde van het jaar.”

De updates waarmee Red Bull dichter bij Mercedes is gekomen: