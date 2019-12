Wolff ontkracht geruchten over vertrek bij Mercedes

Wolff is sinds 2013 de vaste teambaas van het Mercedes F1 Team en stuurde het merk in de recente succesjaren aan. Dit seizoen werd alweer het zesde dubbele kampioenschap op rij veroverd, waarmee Mercedes Ferrari's record van vijf opeenvolgende titels heeft verbroken. Er gingen onlangs geruchten dat hij zich bij het Formule 1-management wilde voegen, maar na de Grand Prix van Abu Dhabi heeft hij aangegeven dat zijn hart bij Mercedes ligt. "Er zijn zoveel factoren om te overwegen in je carrière. Wat maakt je echt gelukkig en waarvoor kom je 's morgens uit bed, ook op de mindere dagen? Voor mij zijn dat de banden die ik heb met de mensen binnen het team. Zelfs na acht jaar geven die mij nog veel energie. Op het moment kan ik mij geen betere plek wensen."

Toen Wolff bij Mercedes kwam, stond het team onder leiding van Ross Brawn, Niki Lauda en Nick Fry. Laatstgenoemde trok zich al snel terug en ook Brawn verliet aan het einde van Wolffs eerste jaar de renstal om aan de slag te gaan als sportief directeur van de Formule 1. Dat de Oostenrijker samen met landgenoot Lauda Mercedes-aandelen bezat, gaf zijn rol een zakelijke kant waardoor deze een andere dynamiek kreeg dan de traditionele rol als teambaas. "Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kans die ik in 2012 kreeg en het vertrouwen dat ze mij toonden. Het was voor een bedrijf als Daimler denk ik niet zo gebruikelijk om toe te staan dat managers als Niki en ik aandelen hadden. De relatie is sindsdien gegroeid, zowel met het bestuur als de werknemers die deel uitmaakten van onze reis. Zulke relaties zijn fundamenteel voor de kwaliteit van het leven", aldus Wolff.

Door de kans die Wolff als aandeelhouder binnen het automerk kreeg, is hij tot op zekere hoogte loyaal aan Mercedes. "Als ze mij de vrijheid geven om het team op een ondernemende manier te blijven leiden, zoals ze tot nu toe hebben gedaan en waaraan ik niet twijfel, dan is dit een plezierige omgeving en heb ik ook nog mogelijkheden als ondernemer. Ik zie mezelf dus niet als een voetbaltrainer die misschien een jaar of drie tot vijf blijft en zichzelf vervolgens opnieuw moet uitvinden bij een ander team."

Aanwezigheid bij Grands Prix

Tijdens de Grand Prix van Brazilië was Wolff voor het eerst sinds 2012 niet aanwezig bij een F1-race. Volgend jaar zal de kalender uitbreiden naar 22 races en de Oostenrijkse topman zal zijn aanwezigheid op de circuits moeten managen. Hij hintte er al op één race wel te willen missen, maar wilde niet onthullen welke omdat dat "politiek incorrect" zou zijn. Zijn afwezigheid op Interlagos eerder dit jaar is volgens hem overigens niet op te vatten als het begin van de zoektocht naar een vervanger. Het was een unieke mogelijkheid om in Europa te blijven nadat beide titels al veiliggesteld waren, voordat hij naar Saudi-Arabië zou vliegen om het Formule E-debuut van Mercedes bij te wonen.

"Het experiment in Brazilië was om uit te zoeken hoe het met een 22 races tellende kalender zou zijn als ik ervoor kies een aantal races te missen, en hoe dat voor het overige senior personeel zou zijn. Ik wilde dat altijd al eens doen en het was heel vreemd voor mij, omdat het heel ontspannen was. De sportpsycholoog legde me uit dat met het feit dat ik weet dat iedereen aan het werk bleef en ik niet, het dubbel zo plezierig was. Maar ieder van ons heeft een senior rol in het team en we moeten ons bewust zijn van de toegevoegde waarde die we hebben. Als we een belangrijke bijdrage kunnen leveren, dan moeten we bij alle races zijn. Ik heb de oplossing dus nog niet gevonden."

Met medewerking van Scott Mitchell