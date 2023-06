Mick Schumacher moest na twee seizoenen bij Haas F1 plaatsmaken voor Nico Hülkenberg. De Formule 1-grid was daarmee vastgelegd voor 2023, waardoor er voor Schumacher niets anders op zat dan een reserverol. Die vond hij - nadat hij afscheid had genomen van de Ferrari Driver Academy - bij Mercedes. Daar zijn ze maar wat blij met de verrichtingen van de Duitser, die in de simulator veel uren draait om het team van inzichten te voorzien die Lewis Hamilton en George Russell in een Grand Prix-weekend kunnen helpen. Zo waren beide coureurs blij met Schumachers feedback voor de Spaanse Grand Prix, waar de moeizame vrijdag werd omgezet in een sterkere zaterdag en dubbelpodium op zondag.

"Allereerst is het geweldig om zo'n volwassen, succesvolle en ervaren Formule 1-coureur te hebben die ons in de simulator ondersteunt middels zijn feedback", prijst Mercedes-teambaas Toto Wolff het werk van Schumacher. "Dat is een enorm voordeel bij sommige Europese Grands Prix, dat hij 's nachts in de sim zit en data levert voor de zaterdag. Dat is een supervoordeel voor ons." Daarnaast weet Wolff dus ook wat hij in Schumacher in huis heeft, mocht hij moeten invallen voor een van de twee vaste coureurs. "Als George of Lewis last heeft van voedselvergifting, weten we dat we een supergozer hebben die goed met de auto overweg kan. Maar hoe leuk ik de situatie ook vind voor het team, ik heb toch elke dag liever dat Mick in de cockpit zit en echt racet."

Onlangs liet Wolff al optekenen dat hij niet zomaar verwacht dat Schumacher volgend jaar een zitje vindt en dat er vanaf 2025 pas weer deuren opengaan. De Oostenrijker helpt zijn reservecoureur graag aan een fulltime-zitje, maar kan niets garanderen. "Ik weet niet eens zeker of we dat wel kunnen faciliteren, want elke keer als we ons lovend over hem uitlaten, voelt iemand zich geroepen om iets negatiefs te zeggen."

In Duitsland gingen geruchten dat Wolff met de nieuwe Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff zou hebben gesproken om Schumacher aan een zitje te helpen bij AlphaTauri. Daar zat immers teambaas Franz Tost wel op de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher te wachten. Volgens Ralf Schumacher, Micks oom, zou Marko dat plan hebben afgeschoten. Wolff ontkent dat hij naar Red Bull zou zijn gelopen om opties voor Schumacher te bespreken. "Ik heb nooit met de Red Bull-top gesproken over een plek voor Mick, zoals Helmut dat heeft gezegd. Dus als ik iets goeds over Mick kan zeggen, dan doe ik dat. Maar uiteindelijk is het aan elk team om te beslissen over de coureurs en ik heb onze contracten met de teams zeer gerespecteerd: als je een reservecoureur moet nemen, moet je een reservecoureur nemen. Want toen ik bij Williams zat, wilde ik mijn eigen keuzes hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat hij vorig jaar opgebrand was. Je moet zorgen voor een omgeving en een kader dat voor elke coureur en elk mens anders is. Degene die hem krijgt, haalt een goed talent in huis."