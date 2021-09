Wolff ontkent dat Mercedes ‘trucje’ gebruikt voor extra vermogen

Voorafgaand aan de Dutch GP kwam naar buiten dat Red Bull navraag heeft gedaan bij de FIA omtrent de manier waarop de wagen van diens grootste concurrent werkt. Het team van Max Verstappen vermoedt dat Mercedes een speciale manier heeft gevonden om door middel van luchtkoeling slim op te slaan en te gebruiken, extra vermogen te ontwikkelen.

Dit vermoeden is ontstaan bij Red Bull nadat het constateerde dat de wagens van de Duitse fabrikant vooral bij het accelereren recent veel beter is gaan presteren. Nu wil men er natuurlijk graag achter komen hoe de concurrent dat voor elkaar heeft gekregen en in hoeverre de reglementen de werkwijze van Mercedes toelaten.

Die reglementen zijn in essentie vormgegeven om ervoor te zorgen dat dergelijk gebruik van gekoelde lucht om motorvermogen te vergroten, te voorkomen. Artikel 5.6.8 van de technische reglementen stelt dat de lucht die naar de motor gaat minimaal meer dan tien graden Celsius warmer moet zijn dan de omgevingstemperatuur. Dit wordt echter altijd als gemiddelde over een ronde berekend, wat dus niet betekent dat dat als deze meting voldoet, die temperatuur ten alle tijden boven die limiet is gebleven. Daarbij wordt ook vermeld dat er enkele uitzondering zijn, te weten de openingsrond van een race, rondes tijdens de safety car, rondes die 20% langzamer zijn dan de snelste ronde van de sessie, de inlap,de outlap en rondes met ‘duidelijke afwijkingen (zoals wordt vastgesteld door de technische afvaardiging’.

Mercedes weet dat Red Bull op zoek is naar antwoorden, maar heeft ontkent dat het gebruik maakt van onorthodoxe manieren om de prestaties te verbeteren. “Ik heb er enkele dagen geleden over gehoord”, bevestigde Wolff, die aangaf graag te kunnen toveren met vermogen. “Hadden we maar een speciaal trucje, maar we doen gewoon wat we altijd doen en dat dit nu gebeurd is ‘business as usual.’ Vragen worden gesteld aan de FIA, dat is vrij normaal.’

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat het in zijn ogen normaal is dat zijn team een verzoek heeft gedaan tot opheldering. “Zoals altijd met technische opheldering, wordt de bal continue heen en weer gespeeld tussen de teams. Meestal willen we bevestiging of iets in de ogen van de regelgevers in orde is en vervolgens, als dat het geval is, ga je er zelf ook mee aan de slag.' Horner benadrukte dat het niet aan zijn team voorbehouden is om kritische vragen te stellen over de ontwikkelingen van concurrenten. 'We hebben in dat kader al veel vragen over onze auto gehad dit jaar. Dat is niet iets wat alleen Red Bull doet, maar het gebeurt ook onderling tussen engineers, in de technische werkgroepen, enzovoorts. Het is gewoon een proces. Ik weet zeker dat het geen grote verrassing is.“