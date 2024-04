Wolff ontkent meeting met Verstappen-management in Miami

Volgens geruchten in Duitse media zou Mercedes-teambaas Toto Wolff in Miami samen met Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius en Ineos-baas Jim Ratcliffe een ontmoeting hebben met Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. Zij zouden daar de eventuele mogelijkheden bespreken voor een overstap van drievoudig F1-kampioen Max Verstappen - die zelf nog een contract bij Red Bull Racing heeft voor de komende vier jaar. Tegenover Reuters Television ontkent Wolff dat er aankomend weekend een meeting plaatsvindt. "Nee, dat is een van die geruchten", zegt Wolff. "Mensen verzinnen meetings en verzinnen wat er met de coureurs gebeurt, maar deze dingen horen achter gesloten deuren te gebeuren en alles wat naar buiten is gebracht, klopte niet echt."

Het is echter geen geheim dat Wolff maar al te graag Verstappen loswrikt van Red Bull. De Oostenrijker geeft toe dat zijn Mercedes op dit moment door de prestaties geen aantrekkelijke optie is voor de regerend wereldkampioen, maar ziet wel mogelijkheden door de onrust binnen Red Bull en twijfels over het ambitieuze Red Bull Powertrains-project vanaf 2026. Wolff moet bovendien een goede opvolger zien te vinden voor Lewis Hamilton, die het team na dit seizoen afzwaait om volgend jaar in het Ferrari-rood te rijden. Wolff heeft meermaals zijn zinnen gezet op Verstappen, al weet hij ook dat de Nederlander in feite nog tot en met 2028 bij Red Bull vastligt.

Eerder dit jaar maakte Wolff duidelijk dat hij dit jaar de tijd wil nemen om een opvolger van Hamilton aan te wijzen. "Het hangt ook af van wat Max gaat doen", zei de Mercedes-teambaas in Australië. "We hebben verder een veelbelovende jongen", doelde hij op Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. "Ik wil hem geen extra druk opleggen, maar hij kan een van de grootsten worden. Er zijn meerdere opties." Daarnaast is Wolff zekerder van zijn zaak voor het seizoen 2026, wanneer de chassis- en motorregels flink aangepakt worden. "Ik denk dat wij ons in een heel goede positie bevinden voor 2026", meent Wolff. "We hebben ambitieuze doelen gesteld voor onze motor, batterij en brandstof. Als we dan ook nog een redelijk chassis kunnen produceren, dan hebben we denk ik een goed voorstel."

Ook was Wolff opvallend positief over de verrichtingen van Verstappen op de baan. Zelf kon Verstappen de positieve opmerkingen van Wolff wel waarderen, met de nodige kwinkslag: "De laatste tijd is Toto erg aardig en zegt hij allemaal vriendelijke dingen over mij!", zei de 26-jarige Nederlander onlangs.