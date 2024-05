Naast de stoelendans bij de Formule 1-coureurs verwisselen ook veel personeelsleden van team. Het opvallendste vertrek is Adrian Newey van Red Bull Racing. Het afscheid van de ontwerper was voor McLaren CEO Zak Brown een reden om te spreken over een mogelijke leegloop bij de regerend constructeurskampioen. In Miami sprak Red Bull-teambaas Christian Horner dit tegen en counterde Brown. "Ik heb geen idee hoeveel mensen wij of RB van McLaren over hebben genomen. Vanuit Mercedes HPP [de motorenafdeling] zijn 220 mensen overgestapt naar Red Bull Powertrains", aldus de Brit.

In Imola reageert Mercedes-baas Toto Wolff weer op de woorden van Horner. "We moeten dit zelf even uitrekenen. Volgens mij waren het negentien engineers", aldus de Oostenrijker. "Maar wat het getal ook is, het is heel normaal dat personeel komt en weer gaat. Dit hoort bij het natuurlijke proces."

Voor Red Bull was het aantrekken van ervaren engineers op motorisch gebied een must. De Oostenrijkse renstal is bezig met het bouwen van een eigen krachtbron, waar het in 2026 mee op de grid staat. Het project wordt nu ondersteund door Ford, maar het kan alle hulp gebruiken. Het wordt namelijk de eerste keer dat de formatie uit Milton Keynes zelf de motor bouwt.

Mercedes blijft de maatstaf

Voor Wolff is het vertrek van het personeel jammer, maar geen reden tot zorg. "Onze motorische afdeling is op het hoogste niveau met topleiders. Ik zou geen millimeter van de organisationele structuur willen veranderen", verklaart de invloedrijke teambaas. "Ik heb geluk dat ik met deze mensen mag werken. De organisatie is perfect en je kan zien dat ze goed werk leveren. Dat doen ze al heel erg lang. Sinds 2014 zijn wij - en misschien een andere motorenbouwer - de benchmark. Dat is niet veranderd. Ik kan niet wachten tot het 2026 is en we kunnen zien wat de verschillen tussen de motoren zijn."