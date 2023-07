Wolff ontkent leegloop naar Red Bull: "Halen ook personeel van hen"

Max Verstappen en Sergio Perez kunnen momenteel nog rekenen op Honda-motoren, maar Red Bull zal vanaf 2026 - net als zusterteam AlphaTauri - worden aangedreven door krachtbronnen van het eigen Powertrains-project. Het energiedrankenmerk heeft al flink geïnvesteerd in het ambitieuze idee om het lot motorisch in eigen hand te nemen, onder meer met de gloednieuwe Powertrains-faciliteit op de Red Bull Campus in Milton Keynes. Een ander gedeelte van de investeringen is naar het personeel gegaan, waarbij Red Bull in totaal 120 mensen van Mercedes heeft aangetrokken. Het uiteindelijke team bestaat daardoor uit een gemêleerd gezelschap van Honda-mensen, verschoven Red Bull-personeel, Mercedes-aanwinsten en toevoegingen van motorpartner Ford.

Alhoewel Red Bull flink bij Mercedes aan het shoppen is geweest, is Toto Wolff van mening dat Mercedes er met de eigen High Performance Powertrains-afdeling niet veel zwakker op is geworden. "Nee. Zoals ik al eerder heb aangegeven, is dit een erg ambitieus project van Red Bull en is het erg moedig dat ze het proberen. Mercedes HPP heeft duizend werknemers en daarvan zijn we er inderdaad een paar verloren aan Red Bull, maar ook een paar aan Ferrari en Renault. Maar andersom gebeurt hetzelfde ook. Wij scheppen alleen niet zo op over de mensen die we van Red Bull hebben gehaald", laat de Oostenrijker weten na een vraag van Motorsport.com.

Wolff refereert daarmee subtiel aan het feit dat Red Bull persberichten heeft rondgestuurd over enkele Mercedes-aanwinsten, terwijl dat andersom volgens de Mercedes-teambaas niet gebeurt. "Maar dit speelt continu in de Formule 1. De mensen die zij hebben gehaald wensen we het allerbeste. Ik moet ook zeggen: sommige mensen die naar Red Bull zijn gegaan, waren al met pensioen bij ons of uit onze F1-organisatie en zijn daar weer in leidinggevende posities beland. Maar dat is prima, ze hebben een soort tweede leven gekregen."

Vertrokken werknemers vervangen door nieuwe aanwinsten en interne promoties

Hywel Thomas, voorman van Mercedes High Performance Powertrains, ontkent eveneens dat er sprake is van een gevoelig verlies voor het merk met de ster. "Het is natuurlijk wel een grote verandering voor ons dat we voor het eerst sinds de jaren 2000 weer een concurrent op motorisch vlak op ongeveer veertig mijl van onze fabriek hebben. Toen was dat Cosworth in Northampton. Red Bull heeft ontegenzeggelijk veel mensen aangetrokken en sommige daarvan zijn inderdaad van ons gekomen. Dat is natuurlijk geen geheim en dat is ook geen probleem. Het is prima als die mensen een andere stap in hun carrière willen maken."

Het verlies is volgens Thomas echter alweer opgevangen. "Wij hebben genoeg goede mensen aangetrokken om hen te vervangen en we hebben ook genoeg goede mensen binnen onze eigen organisatie gepromoveerd. Daardoor staat er nu absoluut een zeer goede groep mensen. Ik weet zeker dat die groep erg succesvol gaat zijn in het bouwen van een sterke motor voor 2026."