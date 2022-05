Hoewel Mercedes op papier eigenlijk nooit met een echte eerste en tweede rijder werkt, kreeg Lewis Hamilton middels teamorders de afgelopen jaren regelmatig een cadeautje van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin is met ingang van 2022 overgestapt naar Alfa Romeo, het vrijgekomen plekje bij Mercedes is nu van George Russell. De van Williams overgekomen coureur heeft in zijn eerste vijf optredens als teamgenoot van Hamilton sterk gepresteerd. Daar waar de zevenvoudig wereldkampioen meer moeite lijkt te hebben met de W13 en soms tegenvallend presteert, is Russell tot dusver iedere race in de top-vijf geëindigd.

Het heeft bij enkele analisten al tot de conclusie geleid dat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden bij Mercedes, waarbij Russell de rol als eerste rijder steeds meer naar zich toetrekt. Teambaas Toto Wolff benadrukt in gesprek met OE24.at dat hij alleen maar kan lachen om dergelijke suggesties. “Dat volg ik amper. En als ik een of andere opmerking hoor, dan kan ik er alleen maar om lachen. George doet het goed, maar dat is precies wat we van hem hadden verwacht. Daarom rijdt hij voor Mercedes.”

Over Hamilton wordt het nodige gezegd over zijn activiteiten buiten de baan. Zo heeft hij zich recent regelmatig uitgesproken tegen het verbod op het dragen van sieraden tijdens races. Analisten vinden dat de Brit zich te veel met dergelijke randzaken bezig houdt en daardoor niet op de toppen van zijn kunnen presteert, maar Wolff ziet dat anders. “Binnen het team merk ik daar niets van. Dit is allemaal achtergrondgeluid dat via de pers wordt afgespeeld. Lewis en George pushen elkaar.”

Het neemt echter niet weg dat Mercedes nog altijd niet de volledige potentie uit de W13 weet te halen. De vrijdag in Miami bood hoop met de snelste tijd van Russell in de tweede vrije training, maar op zaterdag en zondag was er toch weer een forse achterstand op Red Bull Racing en Ferrari. Toch blijft Wolff geloven in een ommekeer en dus heeft hij de wereldtitels nog niet uit zijn hoofd gezet. “Nee, we hebben de wereldtitel nog niet opgegeven. We hebben pas vijf races achter de rug, dus op dat moment kan je nog niets opgeven. Het kan nog altijd onze kant op gaan. En wat betreft het aantal punten liggen we niet ver achter.”