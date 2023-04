Wolff ontkent actievere rol Allison om problemen W14 te verhelpen

Mercedes hoopte op het concept van de W13 voort te bouwen nadat het vorig jaar in Brazilië zag dat deze goed genoeg was voor de zege. De W14 had een flinke stap vooruit moeten bieden, maar dat bleek in Bahrein al niet het geval. Opnieuw begon het team dat sinds 2014 acht jaar op rij de constructeurstitel veroverde op een flinke achterstand ten opzichte van Red Bull aan het seizoen.

Voor Mercedes zou dat reden genoeg zijn om technisch hoofd James Allison, die in 2021 zijn taak als technisch directeur verruilde voor deze rol met iets meer afstand van het team, actiever bij de ontwikkeling van de bolide te betrekken. Allison, de voormalige technische baas van Lotus en Ferrari, zou moeten helpen om de problemen met de W14 te verhelpen. Maar, zo legt teambaas Toto Wolff uit in een exclusief gesprek met Motorsport.com, Allisons rol is niet veranderd.

"Nee, hij is niet echt betrokken", zegt Wolff. "Hij is betrokken bij de langetermijnstrategie van het team, maar hij doet meer activiteiten zoals America's Cup", doelt hij op de zeilwedstrijd waar Mercedes-partner INEOS aan meedoet. Of Mercedes heeft nagedacht over de mogelijkheid om Allison nauwer samen te laten werken met technisch directeur Mike Elliott? "Het gaat niet om één persoon binnen de organisatie. Maar je moet de juiste mensen voor de juiste rollen vinden. Soms betekent dat dat je supercompetent bent op één gebied, maar misschien niet over het algemeen. James heeft een grote staat van dienst als technisch directeur en is een mensen-mens. Hij is nog steeds erg belangrijk voor deze organisatie."

Het technisch team van het Mercedes Formule 1-team heeft in de loop der jaren flink wat veranderingen ondergaan. Voordat Allison als technisch directeur aan de slag ging bij Mercedes, was het Paddy Lowe die het team aan veel succes hielp. Hij vertrok later naar Williams, terwijl Eric Blandin, voormalig hoofd aerodynamica, in 2021 overstapte naar Aston Martin. Ook engineering director Aldo Costa verliet Mercedes om begin 2020 de technische afdeling van Dallara, fabrikant van raceauto's, te versterken.

Dat waren allemaal grote namen om te vervangen, wat volgens Wolff in sommige gevallen niet eens mogelijk is. "Mensen als Aldo kun je nooit vervangen", stelt de Mercedes-teambaas. "Maar je moet binnen de structuur iets vinden, je verdeelt dat baantje dan over een aantal anderen. Aldo was erg goed in het structureren van zijn opvolging, het gebeurde niet van de ene op de andere dag. We hebben in principe tweeënhalf jaar van tevoren een waarschuwing gekregen dat hij zou gaan. Hij heeft de afdeling naar zijn zin vormgegeven."