Wolff over onderzoek naar Horner: F1 heeft voorbeeldfunctie

Hoewel de Formule 1 in Bahrein begonnen is aan een driedaagse testsessie ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, gaat de aandacht woensdag niet alleen uit naar de nieuwe auto’s die voor het eerst in het openbaar in actie te zien zijn. Ook het onderzoek naar teambaas Christian Horner, die gewoon aanwezig is bij de test, houdt de gemoederen in de paddock flink bezig.

Tijdens de persconferentie die in de lunchpauze van de eerste testdag in Bahrein plaatsvond, werd de vijf aanwezige teambazen gevraagd naar de beschuldigingen aan het adres van Horner en hoe de Formule 1 zich vooralsnog opstelt op dit punt. “De Formule 1 en de teams staan voor inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid en diversiteit. En daarbij gaat het niet alleen om wat je zegt maar ook om wat je dag in en dag uit doet”, reageerde Mercedes-teamchef Toto Wolff, die als enige bereid bleek om te antwoorden. “We hebben een bepaalde standaard voor onszelf gezet en daarnaast hebben we als een van de grootste sporten in de wereld een voorbeeldfunctie.”

“Dat gezegd hebbende: er wordt de afgelopen weken veel gespeculeerd. Er is heel veel gaande”, vervolgt Wolff. “Het belangrijkste op dit moment is dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld. Als dit transparant en nauwkeurig gebeurt, zullen we naar de uitkomst hiervan moeten kijken, om te zien wat het betekent voor de Formule 1 en hoe we hiervan kunnen leren. Want we willen het graag over auto’s en sport hebben in plaats van over die andere zaken, die overigens wel zeer, zeer belangrijk zijn.”

Hoewel Wolff vindt dat de sport lessen moet trekken uit het onderzoek, is er volgens hem ook sprake van een groter maatschappelijk probleem. Wolff: “Het is niet iets wat zich beperkt tot een team. Het is iets wat op de Formule 1 als geheel betrekking heeft, en in zijn algemeenheid op ieder individu die ergens werkt.”