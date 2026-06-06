Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven dat hij verrast was door de snelheid van Andrea Kimi Antonelli in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De jonge Italiaan zette zaterdagmiddag de snelste tijd neer en bleef daarmee beide Ferrari-coureurs ruim drie tienden voor.

Ferrari had op vrijdag nog de toon gezet in Monte Carlo. Charles Leclerc was de snelste in de eerste vrije training, terwijl Lewis Hamilton de tweede sessie bovenaan afsloot. In de derde training wist Antonelli die reeks echter te doorbreken. De WK-leider noteerde een 1.12.720, terwijl Leclerc en Hamilton genoegen moesten nemen met de tweede en derde plaats.

"Dat was een goede sessie voor Kimi. Hij was snel", reageerde Wolff tegenover Sky Sports F1. "Nu moeten we dat alleen nog zien door te trekken naar de kwalificatie. De ronde van Leclerc voordat hij in bocht 10 een fout maakte, zat er ongeveer net zo goed uit. Het wordt dus zeker niet makkelijk, maar we zijn wel zeer positief verrast."

Toto Wolff verwacht een spannende F1-kwalificatie in het prinsdom. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Teamgenoot George Russell kwam niet verder dan de vierde tijd en gaf meer dan zeven tienden toe op de snelste ronde van de Italiaan. Volgens Wolff betekent dat echter niet dat Russell moet worden afgeschreven. "George kun je nooit uitsluiten", benadrukte de Oostenrijker. "Hij gaat de data bestuderen. Hij voelde zich nog niet honderd procent comfortabel in de auto op dezelfde manier als Kimi dat deed. Daarom ben ik erg benieuwd hoe die twee zich in de kwalificatie tot elkaar zullen verhouden."

Voor Russell zou een sterk resultaat welkom zijn na een teleurstellend weekend in Canada. De Brit vertrok twee weken geleden nog vanaf pole-position in Montréal, maar viel tijdens de race uit door een probleem aan zijn Mercedes, terwijl hij aan de leiding reed. Wolff bevestigde in Monaco dat Mercedes inmiddels heeft vastgesteld welk onderdeel de uitvalbeurt veroorzaakte. Toch is nog niet volledig duidelijk waarom het defect precies is ontstaan.

"We hebben het mankement geïdentificeerd. We weten dus wat er kapot is gegaan, maar nog niet honderd procent waarom dat is gebeurd", legde Wolff uit. "Dat betekent in ieder geval dat we het probleem voorlopig onder controle hebben. Onze motorafdeling werkt er hard aan en ik weet zeker dat dit onderdeel is van het leerproces om alles zo robuust mogelijk te maken."

Mercedes lijkt in Monaco voorlopig dus de belangrijkste uitdager van Ferrari. Waar de Scuderia op vrijdag nog de sterkste indruk maakte, liet Antonelli in de laatste training zien dat de Duitse renstal over één ronde een serieuze kandidaat voor pole-position is - en daarmee ook voor de overwinning op zondag.