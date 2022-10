Wolff: Omgekeerde psychologie Horner, maar uitjouwen Verstappen onacceptabel

Christian Horner heeft in Texas stevig gereageerd op alle beschuldigingen die andere teams aan het adres van Red Bull Racing hebben geuit. De Brit noemde die schokkend en respectloos, waarbij hij ook liet optekenen dat kinderen van medewerkers er mee worden gepest. "Dit brengt ons team en ons merk schade toe", liet Horner weten. Daarnaast gaf hij aan dat Red Bull geen sportief voordeel zou hebben behaald met een kleine financiële overtreding, des te meer omdat het niet om 'relevante kosten' zou gaan. Horner wijst daarmee onder meer naar de catering en de belastingregels.

Toto Wolff blijkt niet zo gevoelig voor dat verhaal. Bij het Duitse Sky Sport reageerde de Mercedes-teambaas nogal cynisch. "Ik moest bijna een traantje wegpinken toen ik het hoorde. Feit is dat negen van de tien teams zich aan het budgetplafond hebben gehouden en dat één team nu zegt dat het er met 'niet-performance'-posten overheen is gegaan. Maar goed, die kostenposten gelden voor ons allemaal. Wij hebben ook nagedacht over hoeveel broodjes we de mensen zouden geven en over andere kostenposten. Waarmee en hoeveel ze er overheen zijn gegaan, of dat nou één miljoen is, twee of vijf, het maakt niet uit en is geld dat indirect wel naar de ontwikkeling van de auto kon."

'Uitjouwen van Verstappen en Perez is onacceptabel'

"Het is een beetje omgekeerde psychologie, over wie gedupeerd is. Ik denk dat de negen andere teams dat zijn." Bij deze bewoordingen moet nogmaals met klem opgemerkt dat Wolff zijn uitspraken deed voordat het overlijden van Dietrich Mateschitz kenbaar is geworden. Daarnaast veroordeelt de Oostenrijker zeer stellig dat Max Verstappen en Sergio Perez in Amerika zijn uitgefloten en voor 'cheaters' zijn uitgemaakt. "Dat gedrag kan niet. Het boegeroep loopt uit de hand en wil niemand zien. Volgens mij hebben wij er begin dit jaar krachtig tegen opgetreden, dat hoort hier simpelweg niet thuis. In Oostenrijk gebeurde het tegen Lewis en hier massaal tegen Max. We moeten fans duidelijk maken dat we op en naast de baan hard met elkaar vechten, maar dat er voor vijandigheid geen plek is in deze sport."

Dat gezegd hebbende, roept Wolff wel op tot een serieuze straf. "We hebben de voorbije jaren al veel meer controverse gehad. In Brazilië was de opening in onze achtervleugel 0.02 millimeter te groot en werden we gediskwalificeerd. Deze financiële regels zijn een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van de sport, eigenlijk precies net als het technische en sportieve reglement. Het doel is natuurlijk dat alle teams met min of meer dezelfde uitgaven tegen elkaar vechten. Als een team daar overheen gaat, ongeacht wat het excuus ook is, dan is dat tegen de geest van het reglement."

