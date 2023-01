Wolff: Nyck de Vries is een goed voorbeeld voor Mick Schumacher

Mick Schumacher moet na twee seizoenen bij Haas dit jaar langs de zijlijn toekijken. De jonge Duitser is bij het Amerikaanse team ingeruild voor zijn meer ervaren landgenoot Nico Hülkenberg. Schumacher greep naast een volwaardig zitje en heeft zodoende genoegen moeten nemen met een rol als derde rijder bij Mercedes. Hij is daarmee ook de officiële reservecoureur van het team, een taak die vorig jaar nog door Formule E-coureurs Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne is ingevuld.

Ralf Schumacher heeft al laten weten dat hij deze transfer van Mick als één stap achteruit ziet, om er in de toekomst twee vooruit te kunnen zetten. Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt er net zo naar en haalt Nyck de Vries aan als voorbeeld. "Om te beginnen krijgen we er in het team een hele fijne persoonlijkheid bij. Mick is goed opgevoed, intelligent en gewoon een getalenteerde jongeman. Wat hij in de opstapklassen heeft laten zien, is erg sterk. Als wij hem een goede en veilige omgeving bieden, dan denk ik dat Mick zichzelf verder kan ontwikkelen tot een zeer goede coureur met weer een permanent zitje in de toekomst." Met de woorden 'veilige omgeving' levert Wolff impliciet kritiek op Haas, waar de relatie tussen Mick Schumacher en Guenther Steiner vorig jaar niet altijd je van het is geweest.

"We hebben Nyck de Vries natuurlijk ook gehad en hebben hem laten gaan om iets moois in zijn carrière te bereiken. Dat kan met Mick ook gebeuren, of dat nou bij ons team is of dat we hem ook ergens anders heen laten gaan. Op dit moment weten we dat nog niet, maar we weten wel al dat hij enorm zal bijdragen aan ons team." Met die laatste woorden duidt Wolff op de toegevoegde waarde achter de schermen, bijvoorbeeld in de simulator. "Mick heeft veel in de nieuwe generatie auto's gereden en weet ook hoe de banden van de voorbije jaren aanvoelen. Hij kent het DNA van de huidige F1-auto's. Dat is enorm waardevol in de simulator en ook in het beoordelen van onze auto in algemene zin. Alleen daardoor is het al goed om hem op het circuit en bij de debriefs te hebben. In dat opzicht zijn we er absoluut beter van geworden dat Mick zich bij het team heeft gevoegd."