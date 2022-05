Wolff niet verrast door uitspraak Hamilton: “Wilde ongeloof uiten”

Na zeer succesvolle jaren met de vorige generatie F1-auto’s hebben Lewis Hamilton en Mercedes meer moeite in 2022. De Brit wordt overklast door teamgenoot George Russell en lijkt de goede vorm nog niet helemaal te hebben. In Spanje volgde een lichtpuntje, want Mercedes lijkt porpoising opgelost te hebben en daardoor was het tempo in Barcelona een stuk beter. Hamilton kwalificeerde zich op de zesde positie, twee plekken achter Russell, maar zou al vroeg in de race te maken krijgen met pech: in bocht 4 kwam hij in aanraking met Kevin Magnussen. Daardoor liep hij een lekke linker voorband op en moest hij direct naar de pits om vers rubber te halen.

Met meer dan een halve minuut achterstand op de coureur voor hem en meer dan 50 tellen achterstand op leider Charles Leclerc leek Hamilton na enkele ronden de handdoek te willen werpen. “Als ik jullie was, zou ik deze motor sparen. Het spijt me”, liet hij via de teamradio weten. Het team wilde echter van niets weten en overtuigde Hamilton om door te rijden vanwege de verwachting dat het mogelijk zou zijn om een beter resultaat te behalen. Dat gebeurde uiteindelijk ook, want Hamilton reed de race uit en kwam na een knappe inhaalrace als vijfde binnen.

“De dynamiek tussen de coureur en het team is iets wat zo belangrijk is, en dat bleek ook”, vertelde teambaas Toto Wolff na afloop van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij stelt dat het voor zowel team als coureur belangrijk was om de race te vervolgen. “Je hebt vroeg in de race een incident en daardoor doe je weer niet mee, want hij lag na zijn stop 38 seconden achter de laatste coureur. Dan is het eigenlijk voorbij. Maar daarna kwam hij op gang en liet hij heel goede snelheid zien, wat belangrijk was. Niet alleen voor zijn moraal, maar ook voor die van het team. Wie had gedacht dat hij voor zijn probleem zou opklimmen naar de vierde positie?”

Door een waterlek moest Hamilton toezien hoe Carlos Sainz hem weer inhaalde in de strijd om P4, maar desondanks was de vijfde positie een knap resultaat na de rampzalige start. Het maakt de vroege vraag om opgave wellicht nog opmerkelijker, maar voor Wolff kwam het eigenlijk niet echt onverwacht. “Eigenlijk niet. Ik denk dat het gewoon een uitspraak was om zijn ongeloof mee te uiten. Het was niet wat hij bedoelde. Het beschrijft ook niet echt een coureur die 38 seconden achter de coureur voor hem reed, naar voren stormde, snelste rondetijden reed en consistent was gedurende de race, om daarna als vijfde te eindigen. Dat heeft zijn ijzersterke mindset en vastberadenheid laten zien.”

De opvallende uitspraak van Hamilton werd ook besproken in de F1-update