Het wil de afgelopen tijd niet lopen bij Mercedes. Na het mislopen van de coureurstitel in 2021 probeerde het team terug te slaan, maar sloeg het de plank mis met de W13. Na de veelbelovende slotfase van het seizoen 2022, waarin Mercedes een race wist te winnen en weer vooraan reed, besloot het team onder leiding van teambaas Toto Wolff om vast te houden aan het concept van de smalle sidepods.

Dat is in de eerste twee races van het seizoen 2023 nog geen succes gebleken. Opnieuw kijkt het team tegen een flinke achterstand aan en moet het flink aan de bak als het dit seizoen nog een dreiging wil vormen. Mercedes heeft al aangegeven dat het kijkt naar verschillende concepten en dat het bereid is om van haar eigen concept te stappen om vervolgens delen van de Red Bull te kopiëren.

Wolff staat nu voor zijn grootste uitdaging sinds hij aan het roer staat van Mercedes, dat jarenlang successen genoot maar nu haar weg naar voren moet zien te vinden. Hij ziet zichzelf nog als de juiste man om dat project te leiden, maar weet ook dat er een tijd kan komen dat men hem niet meer als de geschikte persoon ziet. Voor nu wil Wolff daar allemaal nog niet over nadenken, aangezien de situatie volgens hem nog niet dusdanig slecht is om te denken over het doorgeven van het stokje.

"Of het nou goed of slecht gaat, ik geniet ervan om teambaas te zijn van dit team", zegt Wolff. "Ik denk dat ik kan bijdragen. Maar als ik op een dag tot de conclusie kom, of mensen die dicht bij me staan me gaan vertellen dat ik niet [bijdraag], dan zal ik overwegen het stokje aan iemand anders te geven. Ik zou me er niet voor schamen dat ik dan vanaf de zijlijn, vanaf een tv-scherm, kritiek zal leveren en het beter zal weten. Maar tot die tijd denk ik dat ik er nog steeds plezier in heb. Het is een goede uitdaging om na zoveel succesvolle jaren te proberen het schip om te keren."

Genoeg steun

Wat de situatie voor Wolff anders maakt dan die van andere teambazen in de paddock, is het feit dat de Oostenrijker aandeelhouder is van het team. Dat zou hem, benadrukt hij, er niet van weerhouden om terug te treden als het bestuur dat van hem vraagt, maar voorlopig voelt hij nog genoeg steun binnen het team.

"De mensen die de leiding hebben bij Mercedes en INEOS, zijn high-performance individuen binnen de core business of in de sport. We hebben allemaal hoogte- en dieptepunten gekend en er is geen millimeter twijfel. Er is zoveel steun van hen om ons weer op de rails te krijgen. Ik kon me geen betere steun wensen, noch van Jim (Ratcliffe, INEOS, red.) noch van Ola (Kallenius, Mercedes, red.) en alle anderen die hieraan verbonden zijn", besluit Wolff.