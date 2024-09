Wolff niet gecharmeerd van opmerkingen Vowles over Schumacher

Mick Schumacher, de reservecoureur van het Mercedes F1-team, was in beeld als vervanger van Logan Sargeant. De voorkeur van Williams ging echter uit naar een junior uit eigen stal: Franco Colapinto. Op vrijdag kreeg Williams-teambaas James Vowles enkele vragen over deze keuze voor een rookie in plaats van de wat meer ervaren Schumacher, waarbij de Brit geen blad voor de mond nam.

"Mick heeft een enorme stap gezet sinds zijn tijd bij Haas, daar bestaat geen twijfel over", begon Vowles nog positief. "Hij is een vaardig coureur en ik weet dat hij zijn tijd heeft gehad, maar hij heeft in de tussentijd ongelooflijk werk verricht bij Alpine, Mercedes en McLaren. Het besluit kwam dus neer op het volgende: zetten we Mick in de auto - en ik denk dat Mick het goed gedaan zou hebben - of investeren we in een individu die deel uitmaakt van ons opleidingsteam en honderden al dan niet duizenden ronden in onze simulator heeft gereden en bekend is met de auto, terwijl we in de data ook nog eens zien hoe hij presteert en significante stappen zet? Ik denk dat beide coureurs onder de categorie 'goed' vallen, en niet onder 'speciaal'. Daar moeten we duidelijk in zijn. Mick is niet speciaal, hij zou gewoon goed zijn."

Die laatste woorden zijn bij Mercedes-teambaas Toto Wolff in het verkeerde keelgat geschoten. Wolff heeft immers regelmatig benadrukt dat de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher een kans in F1 verdient. "Ik ken James al vele jaren, hij is een strateeg", zegt Wolff tegen Sky Sports F1. "Soms zegt hij dingen te recht voor zijn raap. Dat was een uitspraak die hij achterwege had kunnen laten", oordeelt de Oostenrijker. "Mick heeft alles gewonnen wat er te winnen valt: F4, F3 en F2. En toen werkte hij nog in een omgeving met Günther [Steiner, oud-Haas-teambaas] die keihard is en dat was misschien niet wat hij nodig had om zich als coureur te ontwikkelen. Daarom verdiende hij die kans. Als je die kans niet geeft, dan moet je er niet op reageren: leven en laten leven. Dat is mijn mening."