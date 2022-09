Lewis Hamilton was zondagmiddag niet blij met de strategie zoals Mercedes die had bedacht. Onder de safety car besloten de strategen aan de pitmuur om Hamilton buiten te laten op oude mediums, terwijl alle mannen achter hem naar (redelijk) nieuwe zachte banden waren gegaan. Ook bij teamgenoot George Russell, die daarvoor tweede lag, werden de banden vervangen en zo kwam Verstappen op de tweede plek te liggen. Het zorgde ervoor dat Hamilton meteen na de herstart aangevallen werd en uiteindelijk van het podium viel.

Op de radio liet de Engelsman duidelijk weten gefrustreerd te zijn. “Ik kan niet geloven hoe jullie het voor me verprutst hebben,” schreeuwde Hamilton. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe boos ik nu ben.” Later bood de zevenvoudig wereldkampioen zijn excuses aan, en zei hij dat de emoties hoog waren in het heetst van de strijd.

Teambaas Toto Wolff zegt dat er geen problemen zijn met hoe Hamilton reageerde. Volgens de Oostenrijker moeten teams weten dat het onvermijdelijk is dat rijders hun gevoelens moeten uiten als het misgaat. “Soms wordt je emotioneel, ik heb dat ook in een race”, zegt Wolff in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Als je als rijder in de wagen zit komt het er gewoon uit, je kan het niet eens stoppen. Wij zijn de vuilnisbak, het kotszakje en we accepteren dat omdat we dat moeten. Dit is hoe het altijd gaat in een relatie tussen een gefrustreerde coureur en de pitmuur.”

Volgens Wolff werd het snel na de race weer rustig, toen ze de strategiekeuzes bespraken en uitgelegd hebben waarom het team een gok voor de overwinning beter vond dan het pakken van een gegarandeerde tweede plaats. “We zijn samen gaan zitten en hebben de strategie besproken. We hadden de ochtend voor de race besloten om een risico te nemen. Het mislukte helaas. Het was niet fijn om Max meteen achter hem te hebben. Maar er zijn ook positieve punten, daar hebben we het ook over gehad. Onze auto is sneller.”

Wolff vertelt ook dat het onvermijdelijk is dat als je als team de strategie splitst omdat je niet weet wat het beste is, er altijd een coureur is de verliest en dan niet blij is. “Het is zo enorm moeilijk om de juiste beslissing te maken, vooral als je twee coureurs hebt die ook tegen elkaar vechten. We hebben dit tien jaar lang gehad. De ene coureur wordt boos en de andere wordt blij. Dat moeten we op een manier uitbalanceren en erkennen dat de frustratie aan een kant altijd groot zal zijn.”