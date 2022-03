Wolff niet bang dat radicale Mercedes illegaal is: "FIA keek mee"

In aanloop naar de test in Bahrein is veelvuldig gesproken over de upgrades van Mercedes en de praktijk stelt niet teleur. Het team heeft de auto een ander aanblik gegeven en dat komt vooral door de sterk vernieuwde sidepods. Mercedes heeft die sidepods zo compact mogelijk gehouden en daarmee voor een uitzonderlijke oplossing in het huidige F1-veld gekozen. Het zorgt in de paddock voor gefronste wenkbrauwen, niet in de laatste plaats bij concurrenten.

Zo heeft Christian Horner aan het Duitse Auto, Motor und Sport laten weten te twijfelen over de legaliteit van de aangepaste Mercedes. De PR-afdeling van Red Bull reageerde door journalisten het bericht 'Horner heeft helemaal nog niet met iemand gesproken' te sturen, al is dat feitelijk onjuist. Een plausibelere verklaring is dat Horner naar zijn idee off the record sprak, maar dat de quotes wel zijn gepubliceerd. Nog belangrijker dan de gang van zaken is dat de reactie van Horner goed aangeeft dat rivalen met argusogen naar de nieuwe sidepods van Mercedes kijken.

Mercedes voldoet aan de SIS-regels (side impact spars), al zijn daarmee nog niet alle vraagtekens weg. Wolff maakt zich echter geen zorgen en vreest niet dat er een streep door de radicale sidepods gaat. "Het proces is heel duidelijk: als je met jouw team een specifieke ontwikkelingsrichting inslaat en de FIA daarbij betrekt, wissel je CAD-gegevens uit en maak je hen eigenlijk deelgenoot van het proces. De FIA kijkt dan mee", laat Wolff in Bahrein tegen onder meer Motorsport.com weten.

Steekt supermeerderheid stokje voor sidepods?

Los van de legaliteit zijn er nog andere routes voor concurrenten om Mercedes een halt toe te roepen. De zogenaamde 'supermeerderheid' is daar de belangrijkste van. De Formule 1 heeft die optie ingesteld om dingen te verhelpen die bij het reglement passen, maar niet in de geest ervan zijn. Als FIA en FOM niet te spreken zijn over een bepaalde vondst, kan die met steun van acht teams worden verboden. In zo'n geval volstaat de supermeerderheid om het reglement aan te passen.

"We hebben die nieuwe regel van de supermeerderheid inderdaad", weet ook Wolff. "Het is duidelijk dat er debat kan ontstaan als je met een innovatie komt. Dat hadden we eerlijk gezegd ook wel verwacht. We zitten nu met die supermeerderheid en eigenlijk had ik het vorige systeem zonder die supermeerderheid veel liever. Als je toen een noviteit had dat voldeed aan het reglement, kon dat onderdeel niet meer van de auto worden gehaald. Maar goed, ik neem aan dat de Formule 1 en FIA er nu ook verstandig mee omgaan in het belang van de sport. In dat opzicht handelen we ook niet op eigen houtje. We staan in contact met de FIA en daarom denken we dat het in orde is."