Het Formule 1-seizoen 2023 stond in het teken van Max Verstappen en Red Bull Racing. Met de RB19 slaagde Verstappen erin om maar liefst negentien van de tweeëntwintig races te winnen terwijl teamgenoot Sergio Perez er ook nog twee won. Zodoende was Carlos Sainz namens Ferrari de enige winnaar die niet het Oostenrijkse volkslied op het podium liet klinken. Het recordseizoen leverde indrukwekkende cijfers op voor Verstappen en zijn team, maar zorgde er ook voor dat er voor de neutrale fan wat minder spanning was. Zo was de strijd om de titel al met zes races te gaan beslist en was de constructeurstitel ook al ruim voor Abu Dhabi vergeven.

Toch maakt Mercedes-teambaas Toto Wolff zich geen zorgen dat deze dominantie zal leiden tot een daling in populariteit van de sport. "De cijfers die wij zien zijn erg sterk", zegt Wolff. "We groeien op sociale [media] en we zien dat de races volgepakt en uitverkocht zijn. Ik weet niet hoe de cijfers er voor de Italiaanse tv uitzien, of die omhoog of omlaag zijn gegaan", knipoogt hij naar Ferrari-fans, die toekeken hoe Charles Leclerc en Carlos Sainz naast de tweede plaats bij de constructeurs grepen. "Maar het draait allemaal om het spektakel. Als het spektakel niet goed is, dan zullen onze fans ons minder volgen."

Toch ziet Wolff dat niet allemaal als een slechte zaak. "Zoals ik altijd zeg: ik geniet van de oprechtheid. Het spektakel volgt ná de sport. En de sport is een meritocratie", herhaalt de Oostenrijker. "Wie het beste werk levert, wint. Als iemand het veel beter doet dan de rest, dan winnen zij negentien races. Zoiets kun je niet tegenhouden. Het is aan ons, aan Ferrari en de rest van de teams om beter werk te leveren om de strijd aan te gaan met Red Bull. Daar kunnen we niks aan veranderen."

Wolff weet wel dat er dan 'met een zekere vertraging' kans is dat mensen wat anders gaan kijken. "Er is een risico dat mensen zeggen: 'Ik weet het resultaat toch wel.' Dat gebeurde ook bij ons voor vele jaren met Lewis [Hamilton], maar wij moeten gewoon beter werk leveren. En ik wil niet tot 2026 wachten", besluit de Oostenrijker strijdvaardig, doelend op het jaar van de nieuwe motorformule die het veld weer kan opschudden.