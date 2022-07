Wolff: "Niemand blij met uitkomst F1 Commission, maar dat is juist goed"

De vrijdag in Spielberg stond naast de kwalificatie ook in het teken van de F1 Commission. In een hotel nabij het circuit stond een overleg met onder meer alle teambazen gepland, waarvoor twee uur was uitgetrokken. Christian Horner liet vooraf al weten dat het niet genoeg zou zijn en dat is in de praktijk ook gebleken. Belangrijker is echter dat er aan het eind van de rit wel spijkers met koppen zijn geslagen. "De vorige keer hebben we vooral heel veel gepraat zonder iets te beslissen, dus het is positief dat er nu in ieder geval een besluit is genomen", blikt Mattia Binotto terug.

Waar Binotto praat over 'een besluit' gaat het in de praktijk om meerdere besluiten, meervoud dus. Zo is het budgetplafond verhoogd en zijn de maatregelen tegen flexibele vloeren uitgesteld van Paul Ricard tot Spa. Over beide onderwerpen bestaan uiteenlopende meningen, hetgeen ook meteen verklaart waarom de vergadering haken en ogen kende. Een compromis is op beide vlakken de uitkomst gebleken. Zo wilden onder meer Red Bull en Ferrari helemaal geen technische richtlijn over de vloer en porpoising en wilde Mercedes juist doordrukken met een invoering in Frankrijk.

Wat betreft het budgetplafond is de situatie vergelijkbaar, met als belangrijk verschil dat Ferrari, Mercedes en Red Bull op dat vlak allemaal aan dezelfde kant stonden. Zo wilden deze 'grote' teams de verhoging zover mogelijk oprekken en waren de kleine teams überhaupt tegen een ingreep. Het compromis is uiteindelijk een bedrag van 145,57 miljoen dollar voor dit jaar geworden. "Die uitkomst is te weinig voor de grote teams en te veel voor de kleine teams", aldus Toto Wolff. "We hebben te maken met de inflatie, de hoge energieprijzen en vrachtkosten die skyhigh gaan. In dat opzicht is het zoals Guenther zei: niemand is echt blij en dat is in dit geval een goede uitkomt."

Waar Wolff Guenther noemt, refereert hij natuurlijk aan Guenther Steiner die eveneens in de persconferentie kwam opdraven. De Haas-teambaas had even daarvoor al de lachers op zijn hand gekregen door de F1 Commission-vergadering kort samen te vatten: "Normaal vecht Toto in zijn eentje tegen iedereen in de paddock, maar ditmaal had hij een paar collega's die hem hielpen", lacht de Süd-Tiroler, om vervolgens op een serieuze toon te vervolgen. "De meeting duurde lang, maar het is goed voor de sport dat we uiteindelijk een besluit hebben genomen. De grote teams wilden meer en de kleine teams wilden helemaal niks, dus dit resultaat ligt ergens in het midden."

Gaan Ferrari, Mercedes en Red Bull het nu halen?

De topteams wilden vooral meer omdat ze boven het initiële budgetplafond dreigen uit te komen. Valide vraag is dan ook of de gevonden speelruimte genoeg is om onder het verhoogde plafond te blijven - en dus om straffen te voorkomen. "We zijn gisteren vooral tot een compromis met de kleine teams gekomen doordat we hebben gezegd 'hier hoeven we niet meer op terug te komen in onderhandelingen met het budgetplafond-panel'. Maar op dit moment zitten wij drieën [Mercedes, Red Bull en Ferrari] er ver boven waardoor we kosten moeten besparen. Bij Mercedes moeten we in ieder geval wel besparen. Dus ja, deze verhoging is handig, maar lost het onze problemen op? Nee."

Ferrari zit in een vergelijkbaar pakket waarbij het eveneens over de bovengrens dreigt te gaan, al is het antwoord van Binotto eenduidiger: linksom of rechtsom, Ferrari zal wel onder het budgetplafond (moeten) blijven. "Dit compromis heeft ons een nieuw doel gegeven en dat doel moeten we halen. We kunnen het onszelf niet veroorloven om over de limiet te gaan en straffen te krijgen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om het te halen. Dat zal krap worden en lastig, maar het moet gewoon. De meeste uitgaven zijn overigens al gedaan voor dit seizoen. Crashes van coureurs helpen alleen niet mee", waarbij Binotto even naar Wolff kijkt. "Wij hebben ook tegen onze coureurs gezegd dat ze dat in het achterhoofd moeten houden." De Mercedes-teambaas haakt overigens gevat in: "Een derde van de verhoging van het budgetplafond hebben we op vrijdag alweer weggegooid..."