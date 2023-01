Nadat de Williams-eigenaren van Dorilton Capital hadden besloten om niet met Jost Capito en FX Demaison door te gaan - de progressie was niet zoals gewenst, al is dat voor het persbericht heel netjes gemasseerd - is de zoektocht naar een nieuwe teambaas en een nieuwe technisch directeur begonnen. De laatstgenoemde functie is formeel nog niet ingevuld, maar een nieuwe teambaas is er inmiddels wel gevonden. James Vowles neemt het stokje in Grove over en zal dat om precies te zijn vanaf 20 februari doen, dus vlak voor de collectieve testdagen in Bahrein.

Het is een verrassende zet van Williams, dat hiermee een kopstuk bij Mercedes (ook de motorleverancier) weghaalt. Vowles is al lange tijd een gerespecteerde kracht binnen het team van Toto Wolff en diende de voorbije vier jaren als hoofdstrateeg. Zijn vertrek is logischerwijs een gemis, al is Wolff ook trots op de stap die Vowles nu in zijn carrière kan maken. "James is als hoofd strategie een zeer gewaardeerd lid geweest van ons team. Hij heeft de laatste jaren een grote rol gespeeld in ons succes. Ik werk al sinds mijn aanstelling in 2013 met hem samen en weet dus hoe ijverig, bekwaam en getalenteerd hij is", laat Wolff in een eerste reactie weten.

"We vinden het natuurlijk erg jammer dat we afscheid moeten nemen van James, maar ik heb geen enkele twijfel over het feit dat hij over alle vaardigheden beschikt om een fantastische teambaas te worden in de Formule 1. We wensen hem alle succes van de wereld en zijn heel erg blij dat hij de volgende stap in zijn loopbaan kan zetten bij Williams, een sterke, technische partner van ons team. Williams gaat mij na aan het hart", vervolgt Wolff.

De Oostenrijker voegt toe dat Mercedes het vertrek van Vowles in eerste instantie intern lijkt op te vangen, zoals Mercedes dat al bij veel personele verschuivingen heeft gedaan. "Sinds James halverwege het afgelopen seizoen van de pitmuur vertrokken is, heeft hij vooral aan de ontwikkeling van ons strategisch team in Brackley gewerkt. Al met al hebben we nu een fantastische groep met getalenteerde strategen staan, die in de komende jaren kunnen doorgaan met dit werk."